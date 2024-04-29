Зеленский назвал 3 пункта, от которых зависит мощность армии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, от чего зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий. В частности, сейчас речь идет о 3 главных пунктах.

Об этом украинский гарант рассказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Заметим, что Столтенберг прибыл в Киев 29 апреля с необъявленным визитом.

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От чего зависит мощность армии

Как отметил президент Украины, среди трех главных пунктов:

одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том же числе и Соединенных Штатов Америки;

своевременные поставки вооружения в Украину;

поставка Силам обороны "конкретного" вооружения;

Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги,

– объяснил Зеленский.

По словам гаранта, пока позитива во втором пункте (своевременные поставки) он не увидел, однако поставки все же "понемногу" пошли. В то же время этот процесс важно ускорить.

Относительно третьего пункта, то, как пояснил Зеленский, он является важнейшим. Президент отметил, что сегодня также важно, что именно Украина может получить.

И вот это "что" самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа. Поэтому мы благодарны партнерам, но есть еще два пункта важных,

– добавил украинский лидер.

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