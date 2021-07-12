Зеленский объяснил, От чего зависит завершение войны на Донбассе

Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны на Донбассе необходима политическая воля России. Также назвал эту задачу своим приоритетом.

Президент Украины прокомментировал вопрос войны на Донбассе во время интервью литовскому СМИ. Президент также заявил, что войну завершить возможно.

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Зеленский прокомментировал, как можно завершить войну

Завершение войны – не говоря уже о том, что это мой приоритет, и прежде всего мой приоритет как гражданина Украины – я считаю, что это конкретные шаги,

– заявил Зеленский.

Президент отметил: если в течение 7 месяцев не было крупных столкновений или взрывов, то это говорит о том, что возможно завершить войну на Донбассе.

Также Зеленский дополнил, что:

"не стал бы президентом, если бы не чувствовал, что у меня есть и способность, и желание, и энергия, и стремление, и политическая воля;

но этого оказалось недостаточно, чтобы закончить войну за год;

то же самое должно быть и с Россией".

Если Россия захочет этого завтра, мы закончим эту войну очень скоро,

– сказал президент.

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