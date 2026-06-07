"Первая версия была еще жестче": Зеленский объяснил, почему сделал письмо к Путину открытым

4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к Владимиру Путину. В нем президент призвал российского диктатора заканчивать войну, которая приносит ему только убытки. Украинский лидер предложил главе Кремля лично встретиться, чтобы обсудить окончание конфликта.

В интервью Sky News Зеленский объяснил, почему решил сделать письмо к Путину открытым.

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Почему Зеленский написал Путину открытое письмо?

Выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что "пересмотрел" письмо Зеленского. В то же время диктатор назвал его "хамским" и заявил, что не видит смысла встречаться с украинским президентом.

Комментируя свое дерзкое письмо, Зеленский сначала пошутил. "Вы еще не читали первую версию!", – сказал он. На уточнение ведущей, была ли та версия еще более жесткой, президент улыбнулся.

Справка: В письме Зеленский апеллировал к возрасту Путина. Мол, "старость начала брать свое". Диктатора задели эти слова, поэтому он отдельно их прокомментировал, подчеркнув, что "главное – не возраст, а дееспособность".

Объясняя, почему решил написать открытое письмо, Зеленский сказал, что не был уверен в том, прочитает ли Путин его вообще. Открытое письмо заставило диктатора реагировать и отвечать на важные для его общества вопросы.

По словам Зеленского, россияне продолжают жить в искривленной реальности, где они ни на кого не нападали.

Политик напомнил, что Россия ограничивает доступ к информации, поэтому Украине сложно донести свою позицию до россиян. "Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны ее остановить", – подчеркнул президент.

Также Зеленский заявил, что сейчас Путин "уже не так громко" говорит о войне из-за потерь России на фронте.

Президент Украины добавил, что готов встретиться с главой Кремля, если тот действительно хочет завершить боевые действия.