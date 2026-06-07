В інтерв'ю Sky News Зеленський пояснив, чому вирішив зробити лист до Путіна відкритим.

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Чому Зеленський написав Путіну відкритий лист?

Виступаючи на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, Путін сказав, що "переглянув" лист Зеленського. Водночас диктатор назвав його "хамським" і заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з українським президентом.

Коментуючи свій зухвалий лист, Зеленський спочатку пожартував. "Ви ще не читали першу версію!", – сказав він. На уточнення ведучої, чи була та версія ще більш жорсткою, президент посміхнувся.

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Довідка: У листі Зеленський апелював до віку Путіна. Мовляв, "старість почала брати своє". Диктатора зачепили ці слова, тому він окремо їх прокоментував, наголосивши, що "головне – не вік, а дієздатність".

Пояснюючи, чому вирішив написати відкритий лист, Зеленський сказав, що не був впевнений у тому, чи Путін його взагалі прочитає. Відкритий лист змусив диктатора реагувати і відповідати на важливі для його суспільства питання.

За словами Зеленського, росіяни продовжують жити у викривленій реальності, де вони ні на кого не нападали.

Політик нагадав, що Росія обмежує доступ до інформації, тому Україні складно донести свою позицію до росіян. "Вони принесли цю велику війну в нашу країну. Вони мають її зупинити", – наголосив президент.

Також Зеленський заявив, що зараз Путін "уже не так голосно" говорить про війну через втрати Росії на фронті.

Президент України додав, що готовий зустрітися з главою Кремля, якщо той справді хоче завершити бойові дії.