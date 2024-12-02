Из 14 бригад укомплектовано только 2, – Зеленский о том, почему враг имеет продвижение на Востоке

Враг имеет продвижение на Востоке нашего государства, ведь многие бригады до сих пор не укомплектованы. В частности, партнеры обещали помочь с подготовкой 14 бригад, однако сейчас готовы только 2 из них.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Kyodo News.

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Зеленский объяснил, почему Россия имеет успехи на фронте

Президент Украины признал, что российская армия действительно имеет продвижение на Востоке Украины. Причиной этого является и факт того, что в Украине не хватает подготовленных и укомплектованных бригад. Впрочем, сейчас наша страна прилагает максимальные усилия, чтобы решить эту проблему.

Из 14 бригад, об укомплектовании которых мы договаривались с нашими партнерами, реально укомплектованы чуть более 2. Это совокупно по оружию. 2,5 бригады было подготовлено, а мы просили хотя бы 10,

– сообщил президент Украины.

Зеленский добавил, что этих резервов не хватает, и именно поэтому враг имеет продвижение на Востоке Украины. В то же время украинский лидер отметил, что часть бригад переместили из восточных областей на Харьковщину, где удалось разрушить планы врага по оккупации Харькова и освободить часть ранее захваченных территорий.

Также часть войск пришлось перебросить в Сумскую область. Зеленский отметил, что оккупанты планировали наступать на Севере, и украинские военные это понимали. Поэтому была также переброшена часть сил, чтобы остановить врага и нанести превентивный удар на Курщине.

Президент резюмировал, что сейчас на фронте сложная ситуация, военные пытаются ее стабилизировать. И именно поэтому Зеленский отмечает, что стоит усилить наши войска.