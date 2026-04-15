"Дам номер и адрес Орбана военным": Зеленский объяснил свои слова
- Зеленский заявил, что Украина защищает не только себя, но и Европу.
- Зеленский раскритиковал Орбана за предвыборную кампанию, что разжигала ненависть к Украине.
Президент Украины сказал, что не отказывается от своих слов и объяснил, что имел в виду. Также он раскритиковал Орбана за предвыборную риторику.
Президента Украины спросили, жалеет ли он о словах, сказанных в адрес Орбана. Президент дал ответ на этот вопрос в интервью ZDF.
Что Зеленский сказал Орбану?
Недавно Зеленский заявлял, что может дать номер и адрес премьер-министра Орбана военным, чтобы он объяснил им блокирование европейской помощи. Ведущая сказала, что президента Украины критиковали за эти слова и спросила, жалеет ли он.
Зеленский заявил, что нет. Он признал, что его заявление было эмоциональным и объяснил, что имел в виду то, что Украина защищает Европу своими потерями, без оружия, на которое выделили 90 миллиардов.
Если у нас этого нет, как мы это сделаем? Как мы можем защищаться? Что я должен сказать? Тогда я дам номер телефона и адрес Орбана ребятам на фронте. Тогда пусть они спросят, почему он блокирует эти деньги?
– сказал Президент Украины.
Он заявил, что военные защищают не только Украину, но и дом Орбана тоже.
Также Зеленский раскритиковал Орбана за его предвыборную компанию, во время которой венгерский премьер расклеивал листовки с лицом украинского президента, и сказал, что строить ее на ненависти было большой ошибкой. Зеленский заявил, что выборы не выиграют, разжигая ненависть между народами.
Что известно о последних заявлениях Зеленского?
Президент Украины заявил, что сигналы Трампа более позитивны к России, чем к Украине. Украинский лидер подчеркнул, что без жесткого давления на Кремль заставить его к изменениям невозможно.
Также Зеленский говорит о серьезном дефиците ракет к Patriot в Украине. Несмотря на продолжение поставок, передача соответствующего вооружения задерживается из-за войны США против Ирана.
Зеленский заявил, что Украина не рассматривает вариант неполного членства в ЕС и стремится к полноценной интеграции. Он подчеркнул насколько ценным союзником является Украина, благодаря своей боеспособной армии.
Владимир Зеленский также заявлял о готовности Украины работать с любым лидером Венгрии, который не является союзником Путина лидером Венгрии, который не является союзником Путина. Глава государства отметил, что действующее правительство Виктора Орбана распространяло антиукраинские настроения, что вредило отношениям между странами. Теперь в парламентских выборах победил оппозиционный политик, лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, коммуникация между обоими лидерами еще налаживается.