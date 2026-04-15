Президента Украины спросили жалеет ли он о словах, сказанных в адрес Орбана в интервью ZDF.

Смотрите также Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони

Что Зеленский сказал Орбану?

Недавно Зеленский заявлял, что может дать номер и адрес премьер-министра Орбана военным, чтобы он объяснил им блокирование европейской помощи. Ведущая сказала, что президента Украины критиковали за эти слова и спросила, жалеет ли он. Зеленский заявил, что нет. Он признал, что его заявление было эмоциональным и объяснил, что имел в виду то, что Украина защищает Европу своими потерями, без оружия, на которое выделили 90 миллиардов.

Если у нас этого нет, как мы это сделаем? Как мы можем защищаться? Что я должен сказать? Тогда я дам номер телефона и адрес Орбана ребятам на фронте. Тогда пусть они спросят, почему он блокирует эти деньги?

– сказал Президент Украины.

Он заявил, что военные защищают не только Украину, но и дом Орбана тоже.

Также Зеленский раскритиковал Орбана за его предвыборную компанию, во время которой венгерский премьер расклеивал листовки с лицом украинского президента, и сказал, что строить ее на ненависти было большой ошибкой. Зеленский заявил, что выборы не выиграют, разжигая ненависть между народами.

Что известно о последних заявлениях Зеленского?