Президента Украины спросили жалеет ли он о словах, сказанных в адрес Орбана в интервью ZDF.
Что Зеленский сказал Орбану?
Недавно Зеленский заявлял, что может дать номер и адрес премьер-министра Орбана военным, чтобы он объяснил им блокирование европейской помощи. Ведущая сказала, что президента Украины критиковали за эти слова и спросила, жалеет ли он. Зеленский заявил, что нет. Он признал, что его заявление было эмоциональным и объяснил, что имел в виду то, что Украина защищает Европу своими потерями, без оружия, на которое выделили 90 миллиардов.
Если у нас этого нет, как мы это сделаем? Как мы можем защищаться? Что я должен сказать? Тогда я дам номер телефона и адрес Орбана ребятам на фронте. Тогда пусть они спросят, почему он блокирует эти деньги?
– сказал Президент Украины.
Он заявил, что военные защищают не только Украину, но и дом Орбана тоже.
Также Зеленский раскритиковал Орбана за его предвыборную компанию, во время которой венгерский премьер расклеивал листовки с лицом украинского президента, и сказал, что строить ее на ненависти было большой ошибкой. Зеленский заявил, что выборы не выиграют, разжигая ненависть между народами.
Что известно о последних заявлениях Зеленского?
Президент Украины заявил, что сигналы Трампа более позитивны к России, чем к Украине. Украинский лидер подчеркнул, что без жесткого давления на Кремль заставить его к изменениям невозможно.
Также Зеленский говорит о серьезном дефиците ракет к Patriot в Украине. Несмотря на продолжение поставок, передача соответствующего вооружения задерживается из-за войны США против Ирана.
Зеленский заявил, что Украина не рассматривает вариант неполного членства в ЕС и стремится к полноценной интеграции. Он подчеркнул насколько ценным союзником является Украина, благодаря своей боеспособной армии.