Президента України запитали чи шкодує він про слова, сказані на адресу Орбана в інтерв'ю ZDF.
Що Зеленський сказав Орбану?
Нещодавно Зеленський заявляв, що може дати номер і адресу прем'єр-міністра Орбана військовим, щоб він пояснив їм блокування європейської допомоги. Ведуча сказала, що президента України критикували за ці слова і запитала, чи шкодує він. Зеленський заявив, що ні. Він визнав, що його заява була емоційною і пояснив, що мав на увазі те, що Україна захищає Європу своїми втратами, без зброї, на яку виділили 90 мільярдів.
Якщо у нас цього немає, як ми це зробимо? Як ми можемо захищатися? Що я маю сказати? Тоді я дам номер телефону та адресу Орбана хлопцям на фронті. Тоді нехай вони запитають, чому він блокує ці гроші?
– сказав Президент України.
Він заявив, що військові захищають не лише Україну, а й дім Орбана теж.
Також Зеленський розкритикував Орбана за його передвиборчу компанію, під час якої угорський прем'єр розклеював листівки з обличчям українського президента, і сказав, що будувати її на ненависті було великою помилкою. Зеленський заявив, що вибори не виграють, розпалюючи ненависть між народами.
Що відомо про останні заяви Зеленського?
Президент України заявив, що сигнали Трампа позитивніші до Росії, ніж до України. Український лідер наголосив, що без жорсткого тиску на Кремль змусити його до змін неможливо.
Також Зеленський каже про серйозний дефіцит ракет до Patriot в Україні. Попри продовження постачань, передача відповідного озброєння затримується через війну США проти Ірану.
Зеленський заявив, що Україна не розглядає варіант неповного членства в ЄС і прагне повноцінної інтеграції. Він підкреслив наскільки цінним союзником є Україна, завдяки своїй боєздатній армії.