Донецкая область усилится подразделениями "Рэдиса" и Белецкого: Зеленский объявил изменения на фронте

Украинское военное руководство согласовало новый план действий, направленный на существенное укрепление обороны на ключевых участках фронта. Масштабные изменения коснутся усиления боевых подразделений, кадровых назначений и увеличения поставок новейшей техники.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, по итогам совещания с главнокомандующим Михаилом Драпатым, Генштабом и министром обороны Евгением Хмарой был определен порядок дальнейших действий Сил обороны.

Новые решения для фронта и роботизация

Позиции украинских военных в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам. Командирами станут Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий, которого глава государства лично наградил Золотой Звездой.

В ходе поездки также состоялся доклад командующего ДШВ Вооруженных Сил Украины генерала Олега Апостола. Кроме того, непосредственно на Запорожском направлении прошли переговоры с командирами подразделений по вопросам обеспечения боевых потребностей.

Также во время обсуждения подняли вопросы прямого финансирования бригад, проблемы самовольного ухода из воинских частей, подготовки личного состава и мотивации военных. "Все проработаем. Наших защитников нужно максимально усиливать", – заявил Владимир Зеленский.

По итогам встреч были согласованы решения о существенном увеличении производства и закупок наземных роботизированных комплексов.

Также военное руководство согласовало более системный подход к нанесению ударов средней дальности по противнику и новые кадровые решения.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал кадровые решения в ВСУ и назвал приоритеты дальнобойных ударов. Также недавно оборонное ведомство Украины возглавил Евгений Хмара, перед которым поставили задачу расширить выпуск оружия и усилить ПВО.