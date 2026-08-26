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26 августа, 15:42
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Обновлено - 15:55, 26 августа

Донецкая область усилится подразделениями "Рэдиса" и Белецкого: Зеленский объявил изменения на фронте

Татьяна Бабич

Украинское военное руководство согласовало новый план действий, направленный на существенное укрепление обороны на ключевых участках фронта. Масштабные изменения коснутся усиления боевых подразделений, кадровых назначений и увеличения поставок новейшей техники.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, по итогам совещания с главнокомандующим Михаилом Драпатым, Генштабом и министром обороны Евгением Хмарой был определен порядок дальнейших действий Сил обороны.

Новые решения для фронта и роботизация

Позиции украинских военных в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам. Командирами станут Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий, которого глава государства лично наградил Золотой Звездой.

В ходе поездки также состоялся доклад командующего ДШВ Вооруженных Сил Украины генерала Олега Апостола. Кроме того, непосредственно на Запорожском направлении прошли переговоры с командирами подразделений по вопросам обеспечения боевых потребностей.

Также во время обсуждения подняли вопросы прямого финансирования бригад, проблемы самовольного ухода из воинских частей, подготовки личного состава и мотивации военных. "Все проработаем. Наших защитников нужно максимально усиливать", – заявил Владимир Зеленский.

По итогам встреч были согласованы решения о существенном увеличении производства и закупок наземных роботизированных комплексов. 

Также военное руководство согласовало более системный подход к нанесению ударов средней дальности по противнику и новые кадровые решения.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал кадровые решения в ВСУ и назвал приоритеты дальнобойных ударов. Также недавно оборонное ведомство Украины возглавил Евгений Хмара, перед которым поставили задачу расширить выпуск оружия и усилить ПВО.

Связанные темы:

Донецкая область Андрей Билецкий
Владимир Зеленский Денис Прокопенко
Война России с Украиной