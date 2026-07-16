Зеленский объявил о проведении совещания с Будановым по вопросу перезапуска работы украинских посольств

Владимир Зеленский объявил о проведении совещания с главой Офиса Президента Кириллом Будановым. По его словам, главной темой станут украинские представительства за рубежом.

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

Что известно об изменениях в работе украинских посольств?

По его словам, главной темой станет перезагрузка украинских зарубежных представительств, которые, как подчеркнул глава государства, должны работать значительно эффективнее.

Завтра мы будем обсуждать с Кириллом Будановым и нашей дипломатической командой вопрос о перезагрузке украинских зарубежных представительств. Украинские посольства должны быть очень эффективными – и будут,

– заявил он.

Последнее масштабное совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений состоялось в 2025 году, когда среди ключевых приоритетов называли усиление международной поддержки Украины, развитие дипломатической сети, открытие новых посольств и консульств, а также более активное взаимодействие с украинцами за рубежом.

После кадровых изменений в Кабинете Министров парламент так и не рассмотрел кандидатуру главы МИД. На данный момент новый министр иностранных дел не назначен. Также отсутствует информация об официальном возложении исполнения обязанностей министра на одного из заместителей, то есть отдельный исполняющий обязанности главы МИД пока не определен.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата, против выступили 15 парламентариев, еще 19 воздержались, а 20 не принимали участия в голосовании.

Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий. Должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики занял Денис Шмыгаль, вице-премьер-министром по гуманитарной политике и министром культуры стала Татьяна Бережная, а вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Всеволод Ченцов.

В новый состав правительства также вошли Виталий Безгин, возглавивший Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц, Матвей Бедный в качестве министра по делам молодежи и спорта, Андрей Бутенко в качестве министра образования и науки, Иван Выговский в качестве министра внутренних дел, а также Тарас Высоцкий, который стал министром аграрной политики и продовольствия.

Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту возглавил Николай Калашник, Министерство по делам ветеранов – Виталий Ким, Министерство экономики и окружающей среды – Александр Кравченко, Министерство здравоохранения – Виктор Ляшко, а Министерство финансов – Сергей Марченко.

Денис Маслов стал министром юстиции, Денис Улютин возглавил Министерство социальной политики, семьи и единства, а Оксана Ферчук назначена министром цифровой трансформации.