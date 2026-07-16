Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Що відомо про зміни в роботі українських посольств?

За його словами, головною темою стане перезавантаження українських закордонних представництв, які, як наголосив глава держави, мають працювати значно ефективніше.

Завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим та дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними – і будуть,

– заявив він.

Востаннє масштабна нарада керівників закордонних дипломатичних установ відбувалася у 2025 році, коли серед ключових пріоритетів називали посилення міжнародної підтримки України, розвиток дипломатичної мережі, відкриття нових посольств і консульств та активнішу взаємодію з українцями за кордоном.

Після кадрових змін у Кабінеті Міністрів парламент так і не розглянув кандидатуру очільника МЗС. Станом на зараз новий міністр закордонних справ не призначений. Також відсутня інформація про офіційне покладення виконання обов’язків міністра на одного із заступників, тобто окремого виконувача обов’язків глави МЗС наразі не визначено.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати, проти виступили 15 парламентарів, ще 19 утрималися, а 20 не брали участі в голосуванні.

Новим Прем'єр-міністром України став Сергій Корецький. Посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики обійняв Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики та міністром культури стала Тетяна Бережна, а віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Всеволод Ченцов.

До нового складу уряду також увійшли Віталій Безгін, який очолив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, Матвій Бідний як міністр молоді та спорту, Андрій Бутенко як міністр освіти та науки, Іван Вигівський як міністр внутрішніх справ, а також Тарас Висоцький, який став міністром аграрної політики та продовольства.

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту очолив Микола Калашник, Міністерство у справах ветеранів – Віталій Кім, Міністерство економіки та довкілля – Олександр Кравченко, Міністерство охорони здоров'я – Віктор Ляшко, а Міністерство фінансів – Сергій Марченко.

Денис Маслов став міністром юстиції, Денис Улютін очолив Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, а Оксана Ферчук призначена міністеркою цифрової трансформації.