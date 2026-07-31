Соответствующий Указ № 677/2026 опубликован на официальном веб-портале главы государства.
Согласно документу, в состав СНБО вошли:
- Иван Выговский – министр внутренних дел Украины;
- Михаил Драпатый – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;
- Сергей Корецкий – премьер-министр Украины;
- Александр Кравченко – министр экономики и окружающей среды Украины;
- Денис Маслов – министр юстиции Украины;
- Александр Поклад – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Евгений Хмара – заместитель министра обороны Украины.
Кроме того, в состав СНБО утвержден первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.
В то же время из Рады национальной безопасности были исключены ряд должностных лиц, ранее входивших в ее состав. Среди них – Александр Сырский, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Юлия Свириденко и Алексей Соболев.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram