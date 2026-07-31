Соответствующий Указ № 677/2026 опубликован на официальном веб-портале главы государства.

Согласно документу, в состав СНБО вошли:

Иван Выговский – министр внутренних дел Украины;

– министр внутренних дел Украины; Михаил Драпатый – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;

– Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины; Сергей Корецкий – премьер-министр Украины;

– премьер-министр Украины; Александр Кравченко – министр экономики и окружающей среды Украины;

– министр экономики и окружающей среды Украины; Денис Маслов – министр юстиции Украины;

– министр юстиции Украины; Александр Поклад – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;

– первый заместитель председателя Службы безопасности Украины; Евгений Хмара – заместитель министра обороны Украины.

Кроме того, в состав СНБО утвержден первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В то же время из Рады национальной безопасности были исключены ряд должностных лиц, ранее входивших в ее состав. Среди них – Александр Сырский, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Юлия Свириденко и Алексей Соболев.