Відповідний Указ №677/2026 оприлюднений на офіційному вебпорталі глави держави.
Згідно з документом, до персонального складу РНБО увійшли:
- Іван Вигівський – Міністр внутрішніх справ України;
- Михайло Драпатий – Головнокомандувач Збройних Сил України;
- Сергій Корецький – Прем'єр-міністр України;
- Олександр Кравченко – Міністр економіки та довкілля України;
- Денис Маслов – Міністр юстиції України;
- Олександр Поклад – перший заступник Голови Служби безпеки України;
- Євгеній Хмара – заступник Міністра оборони України.
Окрім цього, у персональному складі РНБО затверджено першого заступника Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
Водночас із Ради нацбезпеки було виведено низку посадовців, які раніше входили до її складу. Серед них – Олександр Сирський, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Юлія Свириденко та Олексій Соболєв.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google