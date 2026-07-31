Відповідний Указ №677/2026 оприлюднений на офіційному вебпорталі глави держави.

Згідно з документом, до персонального складу РНБО увійшли:

  • Іван Вигівський – Міністр внутрішніх справ України;
  • Михайло Драпатий – Головнокомандувач Збройних Сил України;
  • Сергій Корецький – Прем'єр-міністр України;
  • Олександр Кравченко – Міністр економіки та довкілля України;
  • Денис Маслов – Міністр юстиції України;
  • Олександр Поклад – перший заступник Голови Служби безпеки України;
  • Євгеній Хмара – заступник Міністра оборони України.

Окрім цього, у персональному складі РНБО затверджено першого заступника Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Водночас із Ради нацбезпеки було виведено низку посадовців, які раніше входили до її складу. Серед них – Олександр Сирський, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Юлія Свириденко та Олексій Соболєв.

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати