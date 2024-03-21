Зеленский обратился к европейским лидерам: что сказал президент

Владимир Зеленский обратился к европейским лидерам, собравшимся на саммит ЕС. Президент Украины отметил, что в этот день, 21 марта, мы вспоминаем о боях за Мощун.

Ведь именно 21 марта вторая годовщина освобождения Киевской области. Поэтому перед этим президент почтил память украинских бойцов, павших в битве за Мощун, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский в обращении на саммите ЕС

Именно в эти дни два года назад российское войско было остановлено под нашей столицей. Тогда украинцы доказали, что российские поражения – это не фантастика, а простая реальность, которой можно достичь,

– сказал Зеленский.