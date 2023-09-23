Посредников не будет: вы помогаете Украине или России, – Зеленский нейтральным странам

Владимир Зеленский заявил, что не оказывая помощи Украине, страны усиливают Россию. В свою очередь сильный Кремль будет угрожать другим странам.

Соответствующее заявление президент Украины сделал во время визита в Канаду. В частности, отвечая на вопросы журналистов после встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Смотрите также Украина и Канада подписали новый договор о свободной торговле: что изменилось

Что сказал Зеленский нейтральным странам

Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ждать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила,

– заметил Зеленский.

Президент добавил, мол, если кто хочет рискнуть, то пусть ослабляет помощь Украине.

"Но если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей надо бороться", – заметил президент.

Также он поблагодарил тех стран, которые помогают нашей стране оружием и деньгами. Однако украинский лидер добавил: "Но это не самая большая цена. Наибольшую цену все-таки за это сегодня платит Украина – людьми, количеством смертей".

Именно поэтому Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил за помощь.

Важно Россия вкладывает миллиарды, чтобы расколоть Европу и мир, – Зеленский

Визит Зеленского в Канаду: основное