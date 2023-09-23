Посредников не будет: вы помогаете Украине или России, – Зеленский нейтральным странам
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский заявил, что не оказывая помощи Украине, страны усиливают Россию. В свою очередь сильный Кремль будет угрожать другим странам.
Соответствующее заявление президент Украины сделал во время визита в Канаду. В частности, отвечая на вопросы журналистов после встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
Смотрите также Украина и Канада подписали новый договор о свободной торговле: что изменилось
Что сказал Зеленский нейтральным странам
Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ждать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила,
– заметил Зеленский.
Президент добавил, мол, если кто хочет рискнуть, то пусть ослабляет помощь Украине.
"Но если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей надо бороться", – заметил президент.
Также он поблагодарил тех стран, которые помогают нашей стране оружием и деньгами. Однако украинский лидер добавил: "Но это не самая большая цена. Наибольшую цену все-таки за это сегодня платит Украина – людьми, количеством смертей".
Именно поэтому Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил за помощь.
Важно Россия вкладывает миллиарды, чтобы расколоть Европу и мир, – Зеленский
Визит Зеленского в Канаду: основное
- Владимир Зеленский прибыл в Канаду с неанонсированным визитом 21 сентября. Украинский лидер встретился с членами правительства Канады и выступил в парламенте. Последний встречал украинского президента овациями.
- Украинский лидер заявил в парламенте, что когда Украина стремится победить, то речь идет не об обычном конфликте, а о физическом спасении миллионов людей, городов, общин. Россия ведь разрушала Мариуполь, Волноваху, Бахмут, другие города и села Украины. Президент добавил, что это не должно остаться без наказания.
- В ходе визита Зеленского в Канаду Джастин Трюдо объявил о новой военной помощи Украине. Речь идет о 650 миллионах за следующие 3 года для предоставления Украине 50 бронированных машин. В частности, эвакуаторов для медицинских нужд.