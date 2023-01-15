Эти же террористы придут и за вами, – Зеленский обратился к россиянам, которые молчат о Днепре

Президент Владимир Зеленский обратился к россиянам после кровавого ракетного удара по Днепру 14 января. Свое обращение глава государства адресовал россиянам, которые умалчивают жуткую трагедию в Днепре.

Зеленский выразил возмущение, что в России не смогли осудить террор, который оккупанты устроили в Днепре, пишет 24 Канал. Жертвами атаки России стало не менее 30 человек.

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Зло очень чувствительно к трусости, – Зеленский

Зеленский заявил, что террористы из России, атакующие Украину, придут и за россиянами, трусливо решившими "переждать" войну.

Хочу сказать всем тем в России – и из России, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора... Хотя прекрасно все видят и знают… Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" происходящее закончится только тем, что как-то эти же террористы придут и за вами,

– сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что россиян никто не защитит перед террористами.

"Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – резюмировал Зеленский.

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