Нужен "мир через силу", а не уступки Путину, – Зеленский выступил на саммите в Будапеште

Владимир Зеленский 7 ноября прибыл с визитом в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества. Его пригласил премьер Венгрии Виктор Орбан, страна которого в этом году председательствует в Европейском совете, и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Украины на фоне события обратился к участникам саммита. Главные заявления украинского лидера и тезисы, которые звучат на встрече, – в материале 24 Канала.

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