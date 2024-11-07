Нужен "мир через силу", а не уступки Путину, – Зеленский выступил на саммите в Будапеште
Владимир Зеленский 7 ноября прибыл с визитом в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества. Его пригласил премьер Венгрии Виктор Орбан, страна которого в этом году председательствует в Европейском совете, и президент Европейского совета Шарль Мишель.
Президент Украины на фоне события обратился к участникам саммита. Главные заявления украинского лидера и тезисы, которые звучат на встрече, – в материале 24 Канала.
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Они нужны всей Европе. И вместе мы можем не только остановить войну России против Украины, но и ответить на другие вызовы. Это возможно для нас – для Европы, а не для одного отдельного лидера, На фоне этого он попросил европейских лидеров объединиться для защиты общих интересов народов. И так же работать вместе с союзниками ради общих интересов. "Средства Путина на войну. Мы все знаем, что Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну. Россия все еще избегает санкций и покупает компоненты для дронов и ракет по всему миру", – отметил Зеленский. Он отметил, что Россия все еще обладает способностью сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен. Поэтому президент выразил искреннее удивление, почему мир позволяет такое Кремлю. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который отстаивает право Украины использовать средства из российских активов для защиты от российской агрессии. Российское государство не ценит ни людей, ни морали – оно ценит только деньги. И поэтому для них это также будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину, Как говорит президент, это украинские деньги, ведь именно на территории нашего государства российские войска разрушили сотни городов и сел, а миллионы наших людей потеряли свои дома. Поэтому для этого нужны средства. И сейчас вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, необходимо найти механизм, как направить средства в Украину, чтобы они как можно скорее начали работать. Чем ближе страна к России, тем слабее становится концепция нейтралитета, Он отметил, что быстрое присоединение Финляндии и Швеции к НАТО показало, как европейские лидеры и лидеры Альянса на самом деле представляют себе гарантированную безопасность – не на словах, а через НАТО. Поэтому Украина приняла это к сведению. "Счет за эту войну надо выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои фальшивые претензии всем вокруг – от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должен понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи", – отметил украинский президент. Президент отметил благодарность партнерам со стороны Киева. Однако, по его словам, Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть на повестке дня для завершения этой войны. "Мы построили четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру. Большинство представленных здесь стран присоединились к этой работе для эффективной дипломатии. На тематических конференциях уже обсужден каждый пункт Формулы мира. Ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетика, возвращение заключенных и депортированных в Украину, и полное соблюдение международного права, и многое другое", – сказал Зеленский. Как заметил украинский президент, теперь необходимо подтолкнуть к этому Москву. Тогда справедливый мир станет общей победой Европы. Он добавил, что план победы – на столе у всех присутствующих. Поэтому Украина первой предложила изменить общую стратегию для достижения – и как можно быстрее – справедливого мира. Я благодарю всех за поддержку Украины и нашего народа. Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут, Он добавил, что некоторые из присутствующих обнимаются с российским диктатором уже 20 лет, но все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. По мнению главы государства, только давлением можно его сдержать. "Россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории. Россия имеет больше земли, чем кто-либо. Она хотела глобальной власти, сначала – контроля над Украиной, а затем – над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении", – сказал Зеленский. По его словам, Будапешт помнит, как выглядят советские танки. Украинские города не забудут российские бомбы. И, так же как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира. Как отметил украинский лидер, со времени июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии было много разговоров о необходимости поддаться Путину, отступить, пойти на какие-то "уступки. За это выступала и часть присутствующих на сегодняшней встрече. Однако президент подчеркнул, что это неприемлемо для Украины и "самоубийством" для всей Европы. А что же дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже даст Европе покой? Ни один сильный лидер, благодаря которому была построена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого, Перед нами много вызовов. Со времени нашей последней встречи в этом формате произошла значительная эскалация российской войны. И именно Россия вызвала эту эскалацию, Он отметил, что Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. А северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле. Вчера я говорил с Президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее, Как сказал президент, Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа – это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять. Владимир Зеленский обратился к саммиту Европейского политического сообщества, что происходит в Будапеште, чтобы подчеркнуть, что концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. По его словам, сейчас она необходима снова.
Нужны рычаги влияния на Путина, – Зеленский
– объяснил украинский лидер.
Избежание санкций со стороны России
Зеленский высказался об использовании замороженных российских активов
– заявил Зеленский.
Президент раскритиковал несостоятельность "определенных европейских подходов"
– говорит президент.
Счет за войну нужно выставлять России, –Зеленский
Зеленский высказался о способах окончания войны
Украина стремится к справедливому миру
Зеленский поблагодарил за поддержку и призвал к предоставлению оружия
– заявил украинский лидер.
Украинский лидер объяснил, зачем России война
Готова ли Украина по "уступкам" территориями
– заметил он.
Глава государства зацепил и об участии войск КНДР в войне
– заявил Зеленский.
Зеленский прокомментировал разговор с Трампом
– подчеркнул он.
Президент обратился к европейским лидерам
Они нужны всей Европе. И вместе мы можем не только остановить войну России против Украины, но и ответить на другие вызовы. Это возможно для нас – для Европы, а не для одного отдельного лидера,
На фоне этого он попросил европейских лидеров объединиться для защиты общих интересов народов. И так же работать вместе с союзниками ради общих интересов.
"Средства Путина на войну. Мы все знаем, что Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну. Россия все еще избегает санкций и покупает компоненты для дронов и ракет по всему миру", – отметил Зеленский.
Он отметил, что Россия все еще обладает способностью сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен. Поэтому президент выразил искреннее удивление, почему мир позволяет такое Кремлю.
Я хочу поблагодарить каждого лидера, который отстаивает право Украины использовать средства из российских активов для защиты от российской агрессии. Российское государство не ценит ни людей, ни морали – оно ценит только деньги. И поэтому для них это также будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину,
Как говорит президент, это украинские деньги, ведь именно на территории нашего государства российские войска разрушили сотни городов и сел, а миллионы наших людей потеряли свои дома.
Поэтому для этого нужны средства. И сейчас вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, необходимо найти механизм, как направить средства в Украину, чтобы они как можно скорее начали работать.
Чем ближе страна к России, тем слабее становится концепция нейтралитета,
Он отметил, что быстрое присоединение Финляндии и Швеции к НАТО показало, как европейские лидеры и лидеры Альянса на самом деле представляют себе гарантированную безопасность – не на словах, а через НАТО. Поэтому Украина приняла это к сведению.
"Счет за эту войну надо выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои фальшивые претензии всем вокруг – от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должен понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи", – отметил украинский президент.
Президент отметил благодарность партнерам со стороны Киева.
Однако, по его словам, Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть на повестке дня для завершения этой войны.
"Мы построили четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру. Большинство представленных здесь стран присоединились к этой работе для эффективной дипломатии. На тематических конференциях уже обсужден каждый пункт Формулы мира. Ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетика, возвращение заключенных и депортированных в Украину, и полное соблюдение международного права, и многое другое", – сказал Зеленский.
Как заметил украинский президент, теперь необходимо подтолкнуть к этому Москву. Тогда справедливый мир станет общей победой Европы. Он добавил, что план победы – на столе у всех присутствующих. Поэтому Украина первой предложила изменить общую стратегию для достижения – и как можно быстрее – справедливого мира.
Я благодарю всех за поддержку Украины и нашего народа. Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут,
Он добавил, что некоторые из присутствующих обнимаются с российским диктатором уже 20 лет, но все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. По мнению главы государства, только давлением можно его сдержать.
"Россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории. Россия имеет больше земли, чем кто-либо. Она хотела глобальной власти, сначала – контроля над Украиной, а затем – над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении", – сказал Зеленский.
По его словам, Будапешт помнит, как выглядят советские танки. Украинские города не забудут российские бомбы. И, так же как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира.
Как отметил украинский лидер, со времени июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии было много разговоров о необходимости поддаться Путину, отступить, пойти на какие-то "уступки. За это выступала и часть присутствующих на сегодняшней встрече. Однако президент подчеркнул, что это неприемлемо для Украины и "самоубийством" для всей Европы.
А что же дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже даст Европе покой? Ни один сильный лидер, благодаря которому была построена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого,
Перед нами много вызовов. Со времени нашей последней встречи в этом формате произошла значительная эскалация российской войны. И именно Россия вызвала эту эскалацию,
Он отметил, что Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. А северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле.
Вчера я говорил с Президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее,
Как сказал президент, Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа – это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять.
Владимир Зеленский обратился к саммиту Европейского политического сообщества, что происходит в Будапеште, чтобы подчеркнуть, что концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность.
По его словам, сейчас она необходима снова.