Украина всегда будет частью общего европейского дома: обращение Зеленского

Президент Украины 17 декабря обратился к украинцам. Вашему вниманию основные тезисы из обращения главы государства к украинцам.

Глава государства начал свое обращение с того, что у Украины есть решение Европейского Совета, ради которого работали круглый год. Речь идет об открытии переговоров по членству. По словам Владимира Зеленского, в ближайшие дни официально инициируют с Еврокомиссией процесс оценки законодательства Украины на соответствие законодательству Евросоюза. Речь идет о процессе скрининга.

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Готовимся и к работе по переговорной рамке для Украины – ожидаем ее весной. Процесс переговоров будет непростым, но главное, что исторически мы определились: Украина всегда будет частью нашего общего европейского дома,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского от 17 декабря: смотрите видео

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает приближать необходимые европейские решения. И политиков, и общественных лидеров, и народы разных государств, которые верят в нас, в Украину и Европу.

Будут работать над финансовой поддержкой

По словам Зеленского, мы продолжим активно работать также для того, чтобы 2024 год был исполнен программами финансовой поддержки нашего государства. Это также касается двусторонних программ со странами-партнерами, а также программ на уровне ЕС, процесса использования и конфискации активов России, замороженных в разных юрисдикциях.

"И этот вопрос – вопрос о замороженных активах – был одним из тех очень важных решений, которые обсуждались на переговорах на неделе. В частности, в США. В частности, страны "Семерки" могут продемонстрировать свое лидерство – активы государства-террориста и связанных с ним лиц должны быть направлены на поддержку Украины, для защиты жизни и людей от российского террора. И уже готовим необходимые контуры решений", – добавил он.

Глава государства сделал акцент на положительных и содержательных отношениях Украины со странами Северной Европы. Речь идет о визите в Норвегию, а также саммит Украина + Северная Европа это еще раз доказали. Он поблагодарил за неизменное желание приблизить наше государство, людей, ценности. Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия помогают нам и относятся к нам абсолютно искренне.

И отдельно хочу поблагодарить всех лидеров, которые и эту неделю наполнили поддержкой нашей ПВО, наших воинов, наших оборонных перспектив,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что прошлая неделя обратила внимание на Украину и среди стран Латинской Америки. Он отметил, что у него был теплый и положительный визит в Аргентину. Провел переговоры с президентом Хавьером Милеем, пожелал ему успехов и его государству и всему аргентинскому народу.

Также провел беседы с лидерами других государств: Парагвая, Уругвая, Эквадора. По его словам, вывести нашу внешнюю политику за пределы традиционных направлений – одна из ключевых задач для Украины.

Наше государство, наши интересы, украинская культура и наша защита международного права должны быть представлены и понятны во всех частях света, и это задача для каждого и каждой, кто работает от имени Украины и украинцев,

– добавил президент.

Он также отметил воинов Национальной гвардии. Они помогают спасать жизнь после российских ударов, а также вместе со всеми дают Украине больше безопасности.

"Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии – солдат Максим Осипов и младший сержант Владислав Мороз. Я благодарю вас, ребята, за вашу результативность! Четырнадцатая бригада оперативного назначения – младший сержант Сергей Тихенко и капитан Григорий Токарь. Спасибо! Пятнадцатый Славянский полк Нацгвардии – младший лейтенант Александр Роговский и лейтенант Богдан Шулика. Молодцы, воины!" – отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что мир помогает, когда видит, что государство и сами люди делают все, чтобы защититься, когда видят, что у страны действительно есть перспектива защититься.

Поэтому он поблагодарил всех в Украине, кто "неделю за неделей доказывают миру собственной силой", что наше государство выстоит, сохранит независимость и одержит победу. Отдельно он поблагодарил ГУР, СБУ, Воздушные силы и Службу внешней разведки.

Как заметил президент, "тот случай, когда без деталей, но одно слово – мощно было".