Энергетика, визит премьера Британии и первый поезд в Херсон: главное из обращения Зеленского

ВСУ уже 269 дней защищают наше государство от российских оккупантов. Вечером 19 ноября президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что день начался очень рано и был очень активным. По состоянию на 19:00 график президента еще не иссяк.

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский рассказал, что только что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основные вопросы – фронт, в частности:

обеспечение украинских военных,

ситуация на конкретных участках передовой,

планы увеличить количество украинских флагов в городах на Юге и Востоке Украины.

Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки,

– заметил Зеленский.

Особое внимание уделили энергетике. Состав участников заседания Ставки был традиционным – Главнокомандующий, командующие и все работающие ради обороны Украины.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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В Киев прибыл премьер Британии

Зеленский рассказал, что сегодня состоялся чрезвычайно важный визит в Украину нового премьер-министра Британии Риши Сунака.

Очень содержательный визит. Все ключевые вопросы наших отношений успели обсудить. Будут новые результаты для обеих наших стран – это уж точно,

– добавил президент.

Глава государства поблагодарил британского премьера за готовность вместе с украинцами еще крепче защищать свободу.

"Имеем и некоторые очень нужные решения – договорились о них сегодня", – заметил Зеленский.

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В Херсон прибыл первый поезд

Президент отметил, что сегодня, как и всегда, он получал доклады по восстановительным работам в энергетике. Специалисты работают по всей стране, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством есть в:

Киеве и области,

Одессе и области,

Харькове и области,

Винницкой области,

Тернопольской области,

Черкассах,

Чернигове и других регионах.

"Энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что в освобожденном от российских оккупантов Херсоне восстанавливают транспортное сообщение.

Есть первый поезд из Киева. Каждый день создаем новые возможности для людей,

– заметил глава государства.

Президент заявил, что готовятся весомые международные события, которые пройдут уже в ближайшее время.

"Все, что нужно для нашей защиты, мы обеспечим. Всех, кого можно привлечь к поддержке нашего государства, мы привлекаем. Спасибо всем, кто работает для Украины! Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем в мире, кто помогает! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

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