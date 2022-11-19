Энергетика, визит премьера Британии и первый поезд в Херсон: главное из обращения Зеленского
ВСУ уже 269 дней защищают наше государство от российских оккупантов. Вечером 19 ноября президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.
Глава государства отметил, что день начался очень рано и был очень активным. По состоянию на 19:00 график президента еще не иссяк.
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Президент провел заседание Ставки
Зеленский рассказал, что только что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основные вопросы – фронт, в частности:
- обеспечение украинских военных,
- ситуация на конкретных участках передовой,
- планы увеличить количество украинских флагов в городах на Юге и Востоке Украины.
Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки,
– заметил Зеленский.
Особое внимание уделили энергетике. Состав участников заседания Ставки был традиционным – Главнокомандующий, командующие и все работающие ради обороны Украины.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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В Киев прибыл премьер Британии
Зеленский рассказал, что сегодня состоялся чрезвычайно важный визит в Украину нового премьер-министра Британии Риши Сунака.
Очень содержательный визит. Все ключевые вопросы наших отношений успели обсудить. Будут новые результаты для обеих наших стран – это уж точно,
– добавил президент.
Глава государства поблагодарил британского премьера за готовность вместе с украинцами еще крепче защищать свободу.
"Имеем и некоторые очень нужные решения – договорились о них сегодня", – заметил Зеленский.
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В Херсон прибыл первый поезд
Президент отметил, что сегодня, как и всегда, он получал доклады по восстановительным работам в энергетике. Специалисты работают по всей стране, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством есть в:
- Киеве и области,
- Одессе и области,
- Харькове и области,
- Винницкой области,
- Тернопольской области,
- Черкассах,
- Чернигове и других регионах.
"Энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", – подчеркнул Зеленский.
Он рассказал, что в освобожденном от российских оккупантов Херсоне восстанавливают транспортное сообщение.
Есть первый поезд из Киева. Каждый день создаем новые возможности для людей,
– заметил глава государства.
Президент заявил, что готовятся весомые международные события, которые пройдут уже в ближайшее время.
"Все, что нужно для нашей защиты, мы обеспечим. Всех, кого можно привлечь к поддержке нашего государства, мы привлекаем. Спасибо всем, кто работает для Украины! Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем в мире, кто помогает! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.
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