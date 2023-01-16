Это принципиальная задача, – Зеленский о наказании россиян за теракт в Днепре
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение к гражданам государства. Он описал ситуацию на фронте и подробно рассказал о теракте в Днепре.
В понедельник, 16 января, глава государства рассказал, что Россия готовится перехватить инициативу в этой войне, однако ей вряд ли это удастся сделать. В то же время, он отметил, что до сих пор в Днепре продолжается разбор завалов многоэтажки, которую атаковала вражеская армия.
Читайте также Зло должно быть наказано: поименный список ответственных за массовое убийство украинцев в Днепре
Зеленский о теракте
Зеленский поблагодарил всех, кто совершает эту спасательную операцию. В частности, каждого работника ГСЧС и полиции, каждого врача и каждого волонтера. Известно, что к вечеру 16 января удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них – шесть детей.
В общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме во время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно о 22 человек. Известно о 40 погибших, среди них – три ребенка. Мои соболезнования всем, чьих близких забрал этот удар,
– сказал глава государства.
В то же время он отметил, что СБУ уже начала устанавливать информацию о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар. Украинский лидер констатировал, что нет никаких сомнений в том, что каждый, кто виноват в этом теракте, будет привлечен к ответственности.
Полная версия обращения Зеленского к украинцам: смотрите видеоОбратите внимание! Этот удар по Днепру, как и другие подобные обстрелы гражданских объектов, подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. По словам Зеленского, Украина сделает все, чтобы российские террористы понесли наказание.
Разговоры с партнерами и попытка России перехватить инициативу на фронте
Украинский лидер напомнил, что говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он один из тех, кто помогает Украине больше всего, в частности в вопросе о справедливости. Собственно, это был уже третий разговор Зеленского с Рютте за четыре недели.
Сегодня мы обсудили защиту от российских ракет и иранских дронов – делаем все, чтобы максимально усилить нашу ПВО. И очень важно, что этот наш разговор состоялся именно накануне визита премьер-министра Нидерландов в Соединенные Штаты,
– сказал президент.
Теракт в Днепре свидетельствует о том, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне. А изменение характера боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении. В качестве примера страны, которая нам помогает и реагирует на вызовы, Зеленский привел Великобританию. Правительство Риши Сунака объявило о новом пакете оборонной помощи, в котором будут танки, бронетехника и артиллерия.
Заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что происходит в Соледаре
Президент заявил, что провел очередное заседание Ставки. Вопросы, которые были подняты во время него:
- взаимодействие с партнерами;
- противодействие ракетному террору;
- возможные сценарии действий врага и наше реагирование на каждый из возможных сценариев.
Отдельно и подробно рассмотрели ситуацию на Донецком направлении. Соледар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние наиболее подготовленные силы. Также была рассмотрена ситуация на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия,
– акцентировал Зеленский.
В то же время, он констатировал, что ВСУ каждый день и каждую ночь действуют, чтобы уменьшить потенциал врага, в частности, ликвидируя российские склады и штабы коммуникации.
Глава ОБСЕ в Киеве и форум в Давосе
- 16 января Киев посетил действующий глава Организации безопасности и сотрудничества, министр иностранных дел Северной Македонии. На повестке дня был вопрос о том, как сделать действенной ОБСЕ.
- Кроме того, скоро начнет работу форум в Давосе. Как отмечает президент, Украину также услышат на этой важной площадке.
- Также в конце недели должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайна". Киев ожидает принципиальных решений коалиции наших партнеров.
Донецкий аэропорт будет украинским
В заключение Зеленский отметил, что на этой неделе, 20 января, будет День памяти защитников Донецкого аэропорта. Он уверен, что украинское знамя вернется и в Донецкий аэропорт, и в Донецк, и в другие города и села нашего Донбасса и других временно оккупированных территорий.