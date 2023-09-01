Осень должна быть плодотворной, – Зеленский обратился к украинцам 1 сентября

Владимир Зеленский вечером 1 сентября обратился к украинцам. Он подвел итоги 555 дня великой войны. В частности, рассказал о Ставке, посвященной событиям на фронте.

Обращение глава государства начал с отчета о заседании Ставки, проведенном 1 сентября. По его словам, она практически полностью касалась ситуации на фронте сейчас.

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Воинов продолжат обеспечивать необходимым

Во время нее присутствовали главнокомандующий и командующие. Также отдельно доклад зачитывал глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Ситуация на Востоке, на Юге, на левом берегу Херсона. Снабжение боеприпасов. Ракеты для нашей ПВО. Техника. Украинское производство оружия. Много разных нюансов, много разных деталей,

– подчеркнул президент.

​Обращение Зеленского от 1 сентября: смотрите видео

Он добавил, что ключевое после этой Ставки – дать защитникам больше необходимого, чтобы они могли вести наступательные действия, разминирование и эвакуировать раненых собратьев и сосестер. Президент подчеркнул, что каждый из участников Ставки ясно понимает, что он должен делать.

Глава государства добавил, что было совещание с правоохранителями. Они продолжают заниматься очищением государства от тех, "кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри". По словам президента, "осень должна быть плодотворной в этом плане" для нашего государства.

Поблагодарил Италию за поддержку

Владимир Зеленский добавил, что участвовал в работе представительного итальянского форума "Амброзетти". По его словам, это одна из ключевых площадок в Европе для наработки политики, в том числе тех решений, которые нужны: экономических, безопасностных, а также политических.

Поблагодарил Италию за всю оказанную поддержку. И призвал никогда не отказываться от нашей природной силы – силы всего свободного мира. Силы действовать вместе. На полную. Ради наших общих интересов. Так же как мы действуем уже 555 дней полномасштабной войны,

– подчеркнул он.

Почти 4 миллиона детей начали обучение

Он отметил, что это самое главное сегодня и наиболее эмоциональное. Глава государства подчеркнул, что новый учебный год начали 1 сентября более 3 миллионов 700 тысяч украинских детей.

Большинство из них – в Украине. Большинство – в офлайн или смешанном формате. В этом случае сохраняется социальное взаимодействие между детьми. Глава государства добавил, что сделают все возможное, чтобы можно было нормально вернуться в школы и университеты, без обучения онлайн. Президент подчеркнул, что будет реализована программа по созданию укрытий.

И свободу вернем на всю нашу землю. Улыбка каждого ребенка сегодня, каждый цветок, который дети принесли в школу, каждый урок, который сегодня провели украинские учителя, и каждая мечта, возникшая сегодня у украинских детей, – это доказательства того, что Украина точно выдержит. Жизнь продолжается. Жизнь крепнет. И будет день, когда 1 сентября на всей нашей земле станет одинаково мирным и безопасным. Слава всем, кто приближает такое время! Время нашей победы,

– отметил президент.

Отдельно он поблагодарил всех, кто заинтересовался новым образовательным государственным проектом. Речь идет о приложении "Мрия". Президент его представил 1 сентября. "Мрия" вскоре может стать частью жизни каждого ребенка, убежден глава государства. Обучающихся и стремящихся вместе со всеми к своему результату.