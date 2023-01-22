Мы сильны, потому что едины, – Зеленский обратился к украинцам в День Соборности

В воскресенье, 22 января, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины. В этот день наше государство отмечает День Соборности.

Глава государства подчеркнул, если не прекращать борьбу, то единое и независимое государство будет восстановлено. Если же не достичь подлинного единства, то независимость будет потеряна.

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Война еще больше объединила людей

24 февраля стало новым Днем Соборности для украинцев. Зеленский отметил, что в этот день объединились не только два берега – объединился весь народ.

Теперь каждый город – родной, каждое село – родное, каждая улица – родная,

– говорит президент.

Бойцы со всей Украины мужественно защищают каждый уголок родной земли. Каждый сознательный гражданин, где бы он ни родился, сейчас защищает свой Донбасс, свою Галичину, свою Слобожанщину и свой Крым.

Глава государства заверил, что мы вместе защищаем Украину и победим врага.

"Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая", – резюмировал президент.

Поздравление президента: смотрите видео

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