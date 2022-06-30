Зеленский обратился к украинцам в день освобождения Змеиного

Владимир Зеленский рассказал, что главное слово дня "Змеиный". Президент пояснил, что освобождение острова существенно меняет ситуацию в Черном море.

Соответствующую информацию президент рассказал во время вечернего обращения к украинцам. Это случилось 30 июня – на 127-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Украина освободила от оккупантов остов Змеиный

Бесспорно, главное слово сегодня – "Змеиный". Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен,

– вспомнил президент.

Президент поблагодарил за освобождение острова украинскую разведку, бойцов "Альфы", артиллеристов, пилотов армейской авиации и Воздушных сил, командование "Александрия".

Владимир Зеленский объяснил, что:

остров Змеиный – это стратегический пункт и его освобождение значительно меняет ситуацию в Черном море;

это еще не обеспечивает безопасность и не гарантирует, что враг не вернется, однако значительно ограничивает действия оккупантов.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заверил, что шаг за шагом мы вытесним врага из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба.

Ситуация на Донбассе очень тяжелая

Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой, очень тяжелой. Огневое преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется – они достали уже просто все из своих запасов, чтобы бить по нам: по Луганщине, по Донетчине,

– объяснил Зеленский.

Несмотря на все, президент поблагодарил каждого и каждую, кто защищает наши позиции в таких условиях и объяснил, что это настоящий героизм.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за новый пакет оборонной поддержки для Украины. Вся техника, по словам президента Украины, уже скоро будет у нас.

Украинское электричество может заместить существенную часть российского газа

Сегодня (говорится о 30 июня – 24 канал) состоялся еще один значительный шаг в нашем сближении с Евросоюзом – Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки,

– объяснил президент.

Добавил, что именно наше электричество может заменить существенную часть потребляемого европейцами российского газа. По этому вопросу президент пояснил, что речь идет не просто об экспортной выручке для нас – это вопрос безопасности для всей Европы.

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Также Зеленский напомнил, что 30 июня закончилось председательство Франции в Совете ЕС – именно в этот период мы получили кандидатство. Чехия, которая начинает председательствовать, среди приоритетов определила восстановление Украины.

Действительно важно – начать восстановление как можно быстрее на территории, которая уже освобождена. А наш приоритет – и это будет задачей для всех представителей государства – как можно скорее должно быть выполнено все, чтобы подготовить начало переговоров по членству,

– заверил Зеленский.

Также анонсировал "новости по этой теме". Очевидно, говорилось об анонсированном обнародовании 1 июля четкого плана пути к членству в ЕС. Там будет карта действий, которые нужно совершить государственным институтам, чтобы мы выполнили свою часть работы на пути в Евросоюз.

Смотрите видео – обращение Зеленского за 30 июня: видео