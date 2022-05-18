Лазерное оружие россиян и продление военного положения: Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский вечером 18 мая обратился к жителям Украины. Он рассказал о подписании важных указов, а также в очередной раз подчеркнул на провале российского вторжения.

В частности, глава государства отметил, что заявления России о якобы использовании "лазерного оружия" скорее свидетельствуют о неурядицах оккупантов. Также он рассказал, что утвердил продолжение военного положения в Украине. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

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Что это за заявление о лазерном оружии

Об использовании такого вооружения в этот день заявил один из представителей российского государства. При этом он акцентировал, что использование комплексов лазерного оружия "Задира" необходимо для экономии ракет.

Обращает на себя внимание тот факт, что им понадобилось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть более двух тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть, дальше – только остатки,

– сказал президент.

Также он вспомнил и то, что мы уже видели как воюет Россия. То есть неопытными срочниками, которых бросают в бой, словно пушечное мясо. Также фосфорными боеприпасами, которыми сжигают школы. "И ракетами, большинство из которых потрачена российской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без всякого стратегического именно военного результата", – подчеркнул глава Украины.

Привел аналогию с нацистской Германией

Заметил президент то, что поведение российского руководства становится все больше похожим на руководство 3 рейха. В пропаганде нацистской Германии был термин "вундерваффе" – то есть "чудо оружие".

Чем яснее становилось, что у нацистов нет шансов одержать победу над войной, тем больше было разговоров об удивительном оружии. Речь шла о средстве, которое якобы является таким мощным, что обеспечит перелом в войне. "Вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пробует найти свою "вундерваффе". Это все точно свидетельствует о полном провале вторжения", – отметил Владимир Зеленский.

Поэтому, по его мнению, поражение нашего врага действительно является лишь делом времени. Однако ответ на вопрос "сколько времени это займет?" будет давать уже не пропаганда Кремля, а реальная ситуация на поле боя.

Оккупированные города должны знать, что Украина вернется

Президент уже подписал указ о продлении военного положения в Украине. Это же касается и срока продления всеобщей мобилизации, которую объявили из-за полномасштабного вторжения России.

Он выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшее время поддержит это решение. Ведь у нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть юридические инструменты, чтобы действовать спокойно.

Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все-все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется,

– подчеркнул Зеленский.

О том, что наше государство никого не бросает и возвращает все, что принадлежит Украине по праву, президент говорил в этот же день в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Вечером он также подчеркнул, что мы помним и о Крыме, который Россия оккупировала в 2014 году.

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Обращение Владимира Зеленского за 18 мая: смотрите видео