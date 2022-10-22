Основная мишень террористов энергетика: Зеленский в день массированных ударов записал обращение

Владимир Зеленский заявил, что от каждого города и района зависит стабильность работы энергетики всего государства. Именно поэтому президент призвал людей не использовать технику, потребляющую много света.

Соответствующую информацию президент сказал во время вечернего обращения 22 октября. Владимир Зеленский также отметил, что после новой атаки по Украине стоит внимательнее экономить электричество утром и вечером.

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Зеленский призвал Украину экономить свет

Президент отметил, что службы продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов по Украине.

Основная мишень террористов – энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, еще внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество,

– призвал президент.

Владимир Зеленский посоветовал украинцам планировать свой день, учитывая стабилизационные отключения света. Президент сообщил, что свет уже удалось восстановить:

частично в Одесской и Хмельницкой области;

в большинстве – на Ровенщине;

есть положительные отчеты из других областей.

Однако во многих районах и городах восстановительные работы продолжаются.

Зеленский сказал, что только дикари могут нести такое зло миру

Владимир Зеленский рассказал, что даже сейчас в частичной темноте жизнь в нашем государстве одинаково цивилизованная.

В отличие от России, несущей нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло миру,

– сказал президент Украины.

Владимир Зеленский заверил, что удары террористов не остановят Вооруженные Силы Украины. Более того, украинцы объединены и знают, что Москва не имеет шансов выиграть в этой войне. Президент Украины рассказал, что:

ВСУ ежедневно продвигаются вперед;

Воздушные силы Украины сбивают большинство крылатых ракет и дронов. Только в первой половине дня 22 октября мы сбили 20 ракет "Калибров" и Х-101 и более 10 иранских шахидов.

Президент поблагодарил украинских военных за спасенные жизни и сохраненную инфраструктуру.

Украина работает над введением санкций против пропагандистов

Владимир Зеленский заявил, что рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют Майкл Макфол и Андрей Ермак, подготовила дорожную карту индивидуальных санкций, которая включает в себя базовый список всех, кто причастен к распространению российской пропаганды.

Ведь российская пропаганда, на фоне проигрыша и отступления россиян:

свой террор представляет как заменитель побед;

оправдывает попытки аннексии нашей территории;

а также мобилизацию на войну против Украины.

Абсолютно все такие лица должны получить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире.

– заверил Зеленский.

Президент традиционно поблагодарил всех, кто работает и помогает ускорить победу.

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