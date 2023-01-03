Россия мобилизует тех, кого бросит умирать, а мы – цивилизованный мир: обращение Зеленского

Силы обороны продолжают героически сдерживать нашествие российских оккупантов. Вечером 3 января президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что разговаривал с премьером Канады Джастином Трюдо, сообщает 24 канал. Это четвертый международный разговор сегодня. До этого были звонки премьер-министров Нидерландов, Великобритании и Норвегии.

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Зеленский поговорил с Трюдо

Президент рассказал, что этот год начали сразу с того, что самое необходимое для Украины именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовит Россия.

Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить их поражение,

– отметил Зеленский.

Этот российский сценарий нужно сорвать. По словам главы государства, подготовка к этому уже идет.

"Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. Я благодарю всех партнеров, которые это понимают. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Канаду за неизменную оборонную, санкционную и финансовую поддержку. В ходе разговора президент и канадский премьер обсудили, как еще можно усилить давление на Россию.

"Ощущается, что канадская помощь нашей защите в этом году сохранит свою силу", – заявил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Президент рассказал о других важных переговорах

Зеленский поблагодарил Норвегию за очень мощные решения, которые уже приняли и еще готовятся. В частности, они касаются вооруженной поддержки.

По словам президента, роль Норвегии может оказаться действительно исторической в защите Европы, если удастся реализовать все то, что сейчас обсуждают.

Это касается и поддержки нашей энергосистемы. В частности, я благодарю Норвегию за готовность помочь обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму,

– добавил глава государства.

Также он поблагодарил Британию за вполне конкретные договоренности, которые уже удалось достичь, прежде всего в оборонной сфере.

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Сунаком я почувствовал, что мы все равно воспринимаем важность этого года, перспективы этого года. То, что именно сейчас можно добиться решающего преимущества, не дав России отыграться на том или ином фронтовом направлении", – заявил Зеленский.

Президент поблагодарил и Нидерланды за одинаковое с Украиной понимание справедливости того, чем и как должна завершиться эта война.

"Я сегодня проинформировал господина премьер-министра Рютте о ближайших расчетах врага, о том, что готовится Россией на зимние месяцы и начало весны. Уверен, Украина будет услышана в Европе", – заметил президент.

Он отметил, что ежедневно будет продолжать такую дипломатическую активность – как формальную, так и неформальную, как публичную, так и непубличную.