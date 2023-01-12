Соледар и Бахмут – вопрос номер один: Зеленский записал обращение к украинцам

Силы обороны уже 323 дня сдерживают нашествие российских оккупантов. Вечером 12 января президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня состоялось очередное заседание Ставки. Оно по своему характеру соответствовало ситуации на передовой – на наиболее принципиальных направлениях.

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Зеленский провел заседание Ставки

Президент рассказал, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего вопросом номер один были Соледар и Бахмут – борьба в целом за Донецкое направление.

Подробно разобрали, какие решения нужны, какие усиления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими уже в ближайшие дни.

– отметил Зеленский

Также во время заседания обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с партнерами Украины.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент рассказал о дипломатическом марафоне

Зеленский рассказал, что говорил сегодня о перспективах ближайших недель и месяцев со спикером Сейма Латвии, прибывшим с визитом в Киев.

О перспективах не только оборонительных, но и политических. В частности, о европейской и евроатлантической интеграции Украины. Я услышал уверенность в том, что обязательно придет день, когда украинский флаг будет абсолютно наравне со всеми флагами государств – членов Евросоюза. Латвия нам в этом будет помогать,

– заявил глава государства.

Он добавил, что Латвия – одна из тех стран, чья поддержка для Украины в пересчете на проценты от ВВП является одной из самых больших за прошлый год. Президент считает, что в этом году такая тенденция может сохраниться.

"Продолжил сегодня и телефонные переговоры с лидерами государств-партнеров. Еще две европейские страны, чей голос чрезвычайно важен для Украины – это Кипр и Люксембург. А также расширяем географию дипломатического марафона – я говорил сегодня с господином Президентом Кении. Все эти переговоры посвящены вопросам безопасности – и нашего государства, и наших партнеров", – отметил Зеленский.

Глава государства благодарен за поддержку украинской формулы мира и за готовность работать совместно с Украиной, чтобы покончить с российской агрессией как можно быстрее.

"Очень важная инициатива Украины – это создание продовольственных хабов в Африке. Наша внешняя политика должна выйти на новый уровень с африканскими партнерами. Там уже почувствовали, что от украинского экспорта продовольствия напрямую зависит безопасность разных народов", – отметил президент.

По его словам, Украина хочет закрепить это на уровне конкретных институций и объектов – хабов, то есть конкретных гарантий продовольственной стабильности, которые будут постоянно работать и будут одной из новых основ отношений нашей страны и государств Африканского континента.

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С помощью United24 собрали 10 миллиардов гривен

Зеленский рассказал, что сегодня также состоялось открытие нового направления в государственной благотворительной платформе United24 – восстановление Украины. То есть, речь идет о генерации средств для восстановления, в частности, жилья для украинцев на территориях, пострадавших от российских ударов и оккупации.

По состоянию на этот день только через United24 собрано уже около полумиллиарда гривен от более ста стран – для восстановления жилья. Это ощутимая помощь и местным общинам, и государству. В целом благодаря государственной фандрейзинговой платформе собрано более 10 миллиардов гривен,

– заметил президент.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к сбору United24, помогает Украине и воюет за нее.

"А особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Я благодарю вас, ребята! Слава Украине!" – подытожил глава государства.