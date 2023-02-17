В Гааге сделают реестр ущерба, танковая и авиационная коалиции: главное из обращения Зеленского

Силы обороны уже 359 дней героически сдерживают русское нашествие. Вечером 17 февраля президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что украинский дипломатический марафон продолжается без перерыва. Он начался в декабре после визита Зеленского в Вашингтон, сообщает 24 канал.

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Президент рассказал о визите Рютте

Зеленский отметил, что сегодня с визитом в Киеве был премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – лидер, очень помогающий Украине защищать свободу.

Лидер государства, очень помогающего нам защищать Украину и всю Европу. Нидерланды – среди ведущих партнеров Украины. Это проявляется и в вооруженной поддержке, и в политической, и в юридической,

– заметил президент.

Глава государства провел с Рютте содержательные переговоры. Будет больше:

оружия для украинских воинов,

давления на государство-террориста,

возможностей восстановить справедливость.

Смотрите обращение Владимира Зеленского