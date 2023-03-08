Ситуация на фронте и гимн Украины во время протестов в Грузии: новое обращение Зеленского

Силы обороны продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов. Вечером 8 марта президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства поблагодарил всех, кто на днях на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги, сообщает 24 Канал. А также за украинский национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси.

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Президент рассказал о совещании с военными

Зеленский 8 марта провел совещание с военными, разведкой.

Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу – на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства,

– заявил глава государства.

Он поблагодарил каждого украинского воина, который борется за Украину и своих собратьев, всех, кто защищает позиции, отбивает штурмы, помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой.

"Очень важно, что фронт – это не какая-то линия на карте, это – люди, это стойкость, это готовность драться, это опора друг для друга, это помощь друг другу. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою", – заметил президент.

По его словам, говорится о помощи от всех, кто:

обеспечивает логистику для фронта и для бойцов,

волонтерит для украинских героических боевых бригад и других подразделений сил обороны,

работает и платит налоги, чтобы Украина могла выстоять.

"Каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезен нашей обороне. Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, поднимать прочность нашего общества", – отметил Зеленский.

Он добавил, что вскоре состоится новое заседание СНБО и уже есть соответствующие проекты санкционных решений. Ведь внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет.

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Зеленский встретился с Гутеррешем

Сегодня в Киеве с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По словам Зеленского, это были важные переговоры. Ключевыми темами были:

вопросы защиты Украины и всего международного порядка,

вопросы мира – для Украины и мира,

осуждение для агрессора.

Мы обсудили с господином Гутеррешем ситуацию с нашими людьми, удерживаемыми в российской неволе. Это пленные украинцы, а также депортированные взрослые и дети. Должны вернуть всех,

– заметил глава государства.

Также они обсудили:

ситуацию на украинских атомных объектах, соответствующие угрозы, созданные Россией,

продовольственную безопасность и глобальную роль Украины как гаранта продовольственной стабильности.

"Это в интересах нашего государства и всех добросовестных государств мира, чтобы продовольственный экспорт из Украины сохранялся. И, конечно, я представил свое видение тех возможностей институций ООН, Устава ООН, которые могут способствовать реализации украинской формулы мира – всех ее пунктов", – заявил президент.

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Глава государства поблагодарил грузинов

Зеленский поблагодарил всех, кто на днях на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги, а также за национальный гимн Украины, раздававшийся в Тбилиси. Ведь это уважение к нашему государству. Президент также выразил свое уважение к Грузии.

"Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха. Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен – будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен – будет", – подчеркнул президент.

По его словам, этого заслуживают все свободные народы Европы.

"Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Слава всем, кто сражается за собратьев! Слава Украине!" – подытожил глава государства.