Весомое усиление ПВО и звание Героя для расстрелянного защитника: новое обращение Зеленского

Продолжаются 382 сутки украинского сопротивления. Вечером 12 марта президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам.

Глава государства отметил, что мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можно победить, сообщает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о переговорах с Павелом

Глава государства рассказал, что сегодня он разговаривал с новым президентом Чехии Петром Павелом.

Хороший разговор, партнерский. Об обороне от государства-террориста, о нашей совместной защите Европы. Поблагодарил за уже оказанную Чехией поддержку. Есть вещи, которые мы еще можем сделать совместно. Пригласил господина президента посетить Украину,

– отметил Зеленский.

По его словам, в целом эта неделя была, как и всегда, активной для Украины. В частности, состоялись визиты премьер-министра Финляндии, министра обороны Норвегии, Генсека ООН, лидеров руководящей немецкой Социал-демократической партии, а также разговор с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии.

"Все это дает результаты. В частности, имеем весомое усиление ПВО – я благодарю за это Норвегию. Есть новые договоренности на дипломатическом фронте. Есть движение на евроинтеграционном направлении – как результат выполнения антикоррупционных шагов, определенных в рекомендациях Еврокомиссии, включая назначение на должность нового директора НАБУ", – объяснил президент.

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Президент поблагодарил энергетиков

Зеленский отметил, что отдельно хочет поблагодарить за эту неделю украинских энергетиков, всех работников ремонтных бригад, местных и центральных властей, которых привлекали к ликвидации последствий российского террористического удара в четверг, 9 марта.

По состоянию на сегодняшний день удалось восстановить технические возможности поставки электричества. Харьков – со светом. Житомирщина – со светом. Все города и общины, где были проблемы с энергоснабжением, снова заживлены. Я благодарю каждого и каждую, кто работал для этого!

– заявил президент.

Он также добавил, что активно выполняется и украинская программа обмена старых ламп на новые LED-лампы. В общей сложности украинцы получили уже 12 миллионов LED-ламп.

"И если говорить об энергосбережении, то этот объем позволяет сохранить до 600 мегаватт энергии. Ориентировочно это как, например, более половины генерации мощнейшего блока АЭС. Пожалуйста, пользуйтесь этой программой обмена ламп", – призвал глава государства.

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Украинские военные продолжают сдерживать оккупантов

Президент поблагодарил спасателей ГСЧС в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, Запорожье, в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Всех, кто постоянно добросовестно ликвидирует последствия российских обстрелов.

Также он особо отметил 41-ю государственную пожарно-спасательную часть города Константиновка Донецкой области.

Майор Герман Старчеус, капитан Сергей Кулинченко, младшие сержанты Роман Дичко и Кирилл Саенко. Спасибо вам, ребята, за отличную работу и смелость! Конечно, спасибо всем нашим воинам "Хортицы" и "Таврии", которые сражаются на самых горячих направлениях в максимально жестких условиях,

– отметил Зеленский.

По его словам, менее чем за одну неделю – за время с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1 100 солдат врага. Это необратимые потери России под Бахмутом. Плюс еще как минимум 1 500 санитарных вражеских потерь, то есть ранений оккупантов, которые несовместимы для них с продолжением боев.

"Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов – более десяти", – отметил глава государства.

Он поблагодарил:

каждого воина Вооруженных Сил Украины, разведку, бойцов "Шамана", нацгвардейцев, пограничников – всех, кто сражается за украинскую землю, за Бахмут,

бойцов "Таврии", которые результативно воюют в районах Авдеевки и Марьинки,

артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь",

воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты, 74-го отдельного разведбата,

"Семьдесят девятку" – десантников,

128-й отдельную горно-штурмовую бригаду на Запорожском направлении "Таврии".

"Спасибо всем вам, ребята! Спасибо каждому и каждой, кто и на этой неделе снова помогал нашим воинам, лечил после ранений, искал то, чем можно поддержать, организовывал волонтерские сборы и отправлял на фронт то, о чем оттуда просили! Вместе, в единстве мы придем к победе", – подчеркнул президент.

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Все исторические сложности для Украины можно победить

Зеленский отметил, что на этой неделе есть движение и на укрепление украинской духовной независимости. Общество видит это.

И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов – вполне законных. И мы продолжим это наше движение. Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хоть какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни – наши лавры – или воровать из них какие-либо ценности,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что сегодня – 160 лет со дня рождения выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского. Человека, которому пришлось жить в очень сложное время, но несмотря ни на что он верил в Украину, выбирал ее и помогал ей.

"Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить. Можем! Если будем беречь наше единство, друг друга и наше государство", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто:

заботится об Украине и украинцах,

заботится о нашем единстве и о единстве мира ради Украины,

находится сейчас в бою за независимость нашего государства.

"Светлая память и всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!". Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно, за его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!" – подытожил глава государства.