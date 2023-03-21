Первая годовщина победных боев и переговоры с Кисидой: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов. Вечером 21 марта президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны. Речь идет о битвах на Севере нашего государства, которые привели к бегству оккупантов, сообщает 24 Канал.

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21 марта – годовщина битвы за Мощун

Зеленский рассказал, что перед записью обращения он говорил с президентом Чили.

"Это был хороший разговор. Обновили видение нашими государствами актуальной ситуации в международных отношениях. Я проинформировал господина президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию. Проинформировал и о том, как мы можем противодействовать российскому террору, противодействовать успешно", – добавил Зеленский.

По его словам, лучшее доказательство этого – это уже приобретенный украинцами опыт изгнания российских оккупантов благодаря:

храбрости украинских воинов,

поддержке украинских партнеров, которые никогда не смирятся с российским стремлением сломать международный правопорядок.

Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны – боев на Севере нашего государства, которые привели к бегству оккупанта. Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун – маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне,

– отметил украинский лидер.

Он добавил, что были и другие такие шаги, в частности:

битва за Гостомель;

бои за Ирпень;

борьба в Черниговской и Сумской областях;

битва за Змеиный;

жестокое противостояние на Юге Украины;

уникальная оборонительная операция, вернувшая свободу Харьковщине.

"Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на Юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста", – подчеркнул президент.

По его словам, уверенность в победе Украины, видение свободного будущего для нашего государства, украинский героизм, поразивший мир, родились именно в городах-героях Севера, Востока и Юга.

"В городах героев, чей характер ни на секунду не подчинился оккупанту даже тогда, когда оккупант пришел в их дома. Все вместе мы возвращаем Украине Украину. Все вместе мы защищаем и наше будущее, и наше достоинство, и нашу свободу, и нашу историю", – заявил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Зеленский встретился с Кисидой

Глава государства рассказал, что он сегодня почтил героев битвы за Мощун – за Киев – именно там, где построят мемориал в честь украинских воинов и обычных жителей Мощуна, чьи жизни унесла эта жестокая война.

Сегодня и гость нашего государства – премьер-министр Японии Кисида – начал свой визит в Украину с посещения Бучи. Из почтения памяти всех, чьи жизни были унесены российским террором. Господин Кисида посетил Стену памяти в Киеве, возле Михайловского собора, почтил наших воинов, погибших за Украину,

– заметил Зеленский.

По его словам, это очень важно, когда глобальные лидеры проявляют храбрость, посещая Украину, несмотря на все риски, и проявляют уважение к украинцам, которые воюют не только за свое государство и независимость, но и за то, чтобы в мире все же сохранились и действовали цивилизованные правила, цивилизованная жизнь.

"Наши переговоры с господином Кисидой были достаточно продуктивными. Следует учитывать, что этот визит происходит во время, когда Япония председательствует в "Группе семи" – в "Большой семерке" демократических государств", – отметил президент.

Он добавил, что с учетом мощи Японии, ее лидерства в Азии относительно защиты мира и международного порядка, основанного на правилах, а также ответственности как председательствующей в "Группе семи" сегодняшние переговоры действительно могут дать глобальный результат.

"Мы обсудили и вопросы безопасности, и политические, и санкционные, и экономические, и гуманитарные. Есть готовность Японии присоединиться к нашему восстановлению – быть лидером в этих экономических и инфраструктурных процессах", – заявил глава государства.

Кроме этого президент услышал также и вполне конкретную готовность Японии работать вместе с Украиной, чтобы еще активнее мобилизовать мир для международного порядка, для защиты от агрессии и российского террора.

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает украинцам защищать свободу и освобождать нашу землю.

Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою! Слава каждому и каждой, кто сражается за Украину под Бахмутом, Авдеевкой, под Угледаром и во всех других горячих точках передовой!

– подчеркнул президент.

Он добавил, что сегодня прошло заседание Ставки, главным вопросом которого была передовая.

"Наши воины, наши позиции, наше усиление. Докладывали командующие, главком, разведка. Один из вопросов, которому всегда максимум внимания – это поставка боеприпасов, поддержка от наших партнеров. Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас", – заметил глава государства.

Президент особо отметил воинов, которые сражаются именно на Донбассе:

10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду,

54-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады.

"Устойчиво, смело и результативно. Молодцы, ребята! Слава нашим героям! Слава Украине!" – подытожил глава государства.