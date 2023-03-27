Первое заседание Ставки на выезде, – Зеленский обратился к украинцам из Днепра

Украинские защитники уже 397 дней защищают страну от российских окупантов. Вечером 27 марта президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства отметил, что сегодня провел заседание Ставки. Впервые оно состоялось на выезде – в Днепре, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о заседании Ставки

Зеленский отметил, что заседание Ставки состоялось в стратегическом городе центра Украины после посещения Марганца и Никополя, Запорожья и передовых позиций наших воинов в Запорожской области.

Командующие оперативными направлениями доложили о фактической ситуации. Генерал Сырский, генерал Тарнавский – они были лично. Те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, на наиболее горячих направлениях,

– заметил президент.

По его словам, во время заседания также были: