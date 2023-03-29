Участие в Саммите за демократию и успехи ВСУ в Бахмуте: Зеленский обратился к украинцам

Украинские защитники продолжают защищать государство от российских захватчиков. Вечером 29 марта президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение.

Глава государства отметил, что сегодня есть за что поблагодарить бойцов, которые дерутся на Бахмутском направлении, сообщает 24 Канал. Они ведь борются устойчиво и результативно.

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Президент рассказал о Саммите за демократию

Зеленский отметил, что 29 марта он принял участие в глобальном Саммите за демократию по приглашению президента США Джозефа Байдена. Это одна из крупнейших представительских площадок по защите свободных народов.

Уже второй такой саммит. В общем, у нас не так и много в мире столь представительных возможностей говорить именно о демократии, о защите свободы во всех ее аспектах. И хорошо, что сейчас имеем такую возможность объединять усилия для того, чтобы найти больше энергии, больше перспектив для демократии.

– заявил президент.

По его словам, позиция Украины, как и всегда, очень конкретна, максимально практична.

"И почти во всех речах лидеров на Саммите были точные слова поддержки нашего государства, наших людей. Я благодарю за это каждого лидера, каждого чувствующего народа, равно как и мы, что ценности свободы стоят самой мощной защиты", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что сейчас благодаря украинской смелости, лидерству Соединенных Штатов, президенту Байдена, Конгрессу Соединенных Штатов и каждому и каждому, кто работает для консолидации мира, наибольшее за долгое время единение демократических стран.

"И это единение, как видим, достаточно, чтобы бороться за свободу. Но, чтобы победить в противостоянии с тиранией, нужно большее единение. Уверен, что демократический мир способен его достичь. Способен победить. Демократии нужна победа! Быстрее", – подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что все вместе – украинцы, европейцы, наши американские союзники, друзья нашей страны на всех континентах – в Африке, Азии, Латинской Америке и Австралии – будут делать все, чтобы приблизить победу Украины, свободы и международного порядка, основанного на правилах.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Зеленский отметил бойцов, защищающих Бахмут

Президент также рассказал о своем разговоре с Джорджей Мэлони, главой итальянского правительства.

"Поблагодарил ее за принципиальность, за решительность, за настоящую европейскую силу, которая ощущается в ее словах и действиях в защиту свободы. Мы обсудили как двусторонние отношения, так и общую ситуацию в нашей защите от российской агрессии", – отметил глава государства.

Зеленский проинформировал Мэлони о ситуации на поле боя и потребностях армии.

"Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что сегодня есть за что поблагодарить украинских бойцов, которые устойчиво и результативно дерутся на Бахмутском направлении.

Я благодарю каждого и каждого, кто делает все, чтобы потери врага там возрастали! А особенная благодарность воинам нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Молодцы, ребята!

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина уже готовится к мероприятиям, запланированным на вторую половину этой недели.

"Провел сегодня соответствующие совещания. Украина не потеряла еще ни одной недели за время полномасштабной войны – постоянно прибавляем силы нашему государству, прочности нашим силам обороны и безопасности, уверенности нашего движения к победе", – рассказал президент.

Он отметил, что сегодня также шагнули на укрепление духовной независимости нашего государства, защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией.

"Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да – от 91-го года. Так будет всегда. Я благодарю всех, кто заботится об Украине и наших гражданах! Я благодарю всех, кто поддерживает украинскую борьбу за независимость! Слава нашим воинам!" – подытожил украинский лидер.