Новая мощная помощь от Польши, США и Германии: Зеленский подвел итоги недели

Идут 409 сутки героического сопротивления украинцев кремлевскому вторжению. Вечером 8 апреля президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства отметил, что ценности, за которые мы все боремся в Украине, близки каждому народу, независимо от того, далеко ли он географически расположен от нашего, сообщает 24 Канал. Ведь все ценят безопасность и защиту от террора.

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Президент рассказал о новой помощи

Зеленский отметил, что ему приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для нашего государства:

по оружию,

по международной поддержке,

по расширению связей с миром,

по нашему движению в НАТО.

По его словам, из наиболее весомого на днях, конечно, визит в Польшу, договоренности и достижения.

Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности, "Леопарды". Есть новые договоренности по БМП – более сотни машин. Относительно бронетранспортеров – "Росомак" – 200 машин. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, "МиГи",

– заметил украинский лидер.

Кроме этого, на уровне первых леди Украины и Польши есть разные гуманитарные, медицинские проекты. В частности, обучение украинских медиков комплексной помощи пациентам с ожогами и экстренной воздушной эвакуации раненых в зонах боевых действий.

"Десяти наших врачей уже прошли или проходят такое обучение. И проект будет иметь продолжение – обучение по реабилитации, обучение украинских психологов", – отметил глава государства.

Он добавил, что есть и новый, уже 35 оборонный пакет от Соединенных Штатов.

"Ракеты для "Хаймарсов", ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки. Спасибо тебе, Америка!" – подчеркнул президент.

В свою очередь, немецкая поддержка Украины на этой неделе выросла на 200 миллионов евро инвестиций. В частности, это проекты немецких компаний, которые помогут экономической, а значит и социальной стабильности нашей страны.

Нидерланды объявили о пакете объемом более 270 миллионов евро. По словам Зеленского, это помощь по восстановлению, гуманитарная поддержка, нелетальная поддержка обороны, а также, что очень важно, поддержка ради справедливости.

"Для сбора доказательств российских преступлений, для создания Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией. Спасибо Нидерландам за то, что на всех направлениях защиты жизни мы вместе!" – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Дания и Норвегия работают над совместным пакетом помощи снарядами для украинской артиллерии, а Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкционных решениях. Президент поблагодарил страны за поддержку.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Глава государства обратился к парламенту Чили

Зеленский рассказал, что он продолжил обращение к парламентам мира и впервые обратился к парламенту в Латинской Америке – к парламенту Чили.

На самом деле, ценности, за которые мы все вместе боремся здесь, в Украине, близки каждому народу, независимо от того, далеко ли географически от нас этот народ. Все ценят безопасность и защиту от террора,

– заявил президент.

Он добавил, что нет такого народа, который бы относился с одобрением к тому, что принесла российская оккупация – к российским концлагерям, депортации украинских детей, изнасилованиям оккупантами, сожжению городов.

"Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет, и спокойствие вернется. Вернется не только в Украину – вернется ко всем в мире. Я благодарю Чили за поддержку!" – подчеркнул украинский лидер.

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Только вместе с Украиной НАТО может гарантировать защиту Европе

Глава государства отметил, что очень важное решение было принято на этой неделе в Литве – по поводу главных ожиданий от саммита НАТО, который запланирован в Вильнюсе.

Литовский Сеймас признал необходимость пригласить Украину стать членом НАТО – пригласить именно в этом году на саммите в Вильнюсе. Спасибо литовскому народу, всем литовским политикам за понимание именно актуальной ситуации в Европе,

– заметил Зеленский.

По его словам, только вместе с Украиной Альянс может гарантировать настоящую защиту Европе от любого посягательства на жизнь народов – на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах.

"А вот без Украины сложно представить нужную для этого прочность. Это решение литовского Сеймаса будет иметь продолжение в ближайшие недели и месяцы. Уже работаем над этим", – отметил президент.

Также он традиционно поблагодарил украинских воинов – ВСУ и пограничников, Нацгвардию и полицию, разведку и СБУ, Госспецсвязи и ГСЧС.

"Всех, кто сейчас в бою. Кто защищает наше небо. Кто дает Украине киберзащиту и защиту связи. Все, кто держит нашу границу. Кто тренирует новые украинские бригады. Кто ликвидирует последствия ударов, кто спасает наших людей после ранений и кто готовит приговоры для оккупантов. Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем партнерам за помощь!" – подытожил украинский лидер.