Мощные санкции и ключевые решения: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 22 апреля традиционно обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что в течение дня вступили в силу три новых санкционных решения.

Зеленский заявил, что в течение дня вступили в силу 3 важных санкционных решения. Они относятся к тем, кто вкладывается в агрессию России и поддерживает страну-террориста.

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Украинский лидер подчеркнул, что в первую очередь говорится об очередном пакете санкций против российского ВПК. Речь идет о предприятиях, обеспечивающих армию страны-террориста. Зеленский подчеркнул, что в санкционный список попали 322 компании. В частности, производители оружия.

Другие два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и привлечены к уничтожению свободы как на территории самой России, так и на нашей земле,

– подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что санкционные пакеты подробно прорабатывают. В частности, речь идет о синхронизации с партнерами. Зеленский добавил, что приоритетной задачей для скорой победы является убрать любые возможности для России обходить санкции.

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Зеленский подчеркнул: важно, что уже началась глобальная ограничительная работа относительно российской атомной отрасли. Президент отметил, что эта сфера не только генерирует деньги для бюджета страны-террориста, но и помогает ставить другие государства в зависимость.

Украинский лидер отметил, что любая энергетика, в частности атомная, для Кремля – это оружие. Зеленский подчеркнул: это происходит на Запорожской атомной станции. Ее Россия использует именно как оружие для шантажа мира катастрофой.

"И хорошо, что Британия, Америка, Франция, Япония, Канада образовали альянс, который должен убрать с глобального рынка атомную отрасль государства-террориста", – добавил Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил Штаты, Канаду, Нидерланды, Швейцарию, Германию, Эстонию, Финляндию.

Во время вечернего обращения Зеленский поблагодарил украинских героев. Особо президент отметил подразделение ГУР МО Тимура, которое воюет в Бахмуте.