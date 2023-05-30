Хочу, чтобы меня услышали, – Зеленский обратился к местным властям из-за ситуации с укрытиями

Силы обороны продолжают героически отражать нашествие российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский вечером 30 мая записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сейчас именно в Украине решается, сохранят ли свобода и цивилизованность глобальное лидерство в этом столетии, сообщает 24 Канал.

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Президент отметил, что сегодняшний день был достаточно громким. Он поблагодарил Воздушные силы и всех защитников и защитниц неба за отражение очередного ночного налета русских дронов.

Снова и снова благодарю наших воинов за каждый сбитый "Шахед", за каждую сбитую российскую ракету. Потому что это всегда – спасенные жизни людей, всегда спасенная инфраструктура,

– подчеркнул Зеленский

Он добавил, что, к сожалению, были попадания, падение обломков с соответствующими последствиями и потери.

"Мои соболезнования! Очень и очень важно учитывать воздушную тревогу и не относиться к ней легкомысленно. И хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местных властей, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступны", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это конкретная ответственность конкретных должностных лиц.

"Продолжаем консолидацию партнеров для того, чтобы украинская ПВО стала максимально эффективной. Российский террор должен проигрывать каждый день и каждую ночь, в каждом нашем регионе, в небе каждого украинского города и села. Когда любое нападение российских террористов будет завершаться провалом для террористов, их поражения станут источником нашей безопасности – долгосрочной", – заявил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Зеленский провел переговоры с Шольцом

Президент рассказал, что разговаривал сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом, в частности, о ПВО.

Поблагодарил за уже предоставленные Украине системы ПВО, то есть за уже спасенные Германией жизни наших людей. Обсудили и в целом оборонную ситуацию, наше сотрудничество безопасности. Перед важными международными мероприятиями, которые состоятся очень скоро, выходим на общие позиции, на общие решения,

– заметил Зеленский.

Он поблагодарил канцлера за его личную решительность, которая во многом становится решительностью всей Европы. Также украинский лидер общался с представителями британской мощной оборонной компании BAE Systems.

"Это действительно масштабный производитель оружия – того оружия, которое нам необходимо сейчас и которое будет необходимо нам и дальше для обеспечения безопасности нашего государства и всего региона. Работаем над созданием в Украине соответствующей базы для производства и ремонта", – отметил глава государства.

По его словам, речь идет о широком спектре оружия – от танков до артиллерии.

"Мы обеспечим Украине, а значит, всей Европе такой новый фундамент крепости", - подчеркнул украинский лидер.

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Президент встретился с делегацией от американского Атлантического совета

Зеленский рассказал, что у него также состоялась встреча с делегацией одного из ведущих мировых аналитических центров – американского Атлантического совета.

"Хороший, полезный разговор для защиты наших общих ценностей, всех в мире, кто ценит свободу. Проинформировал представителей Атлантического совета о наших основных оборонных нуждах по состоянию на данный момент, в настоящее время в противостоянии", - отметил президент.

В ходе встречи обсудили шаги, приближающие создание новой авиационной коалиции. По словам главы государства, Украина неизменно близится к этому результату – получение нашими воинами современных истребителей.

И я благодарю весь народ Соединенных Штатов, каждого и каждого в политическом сообществе, кто нас поддерживает, благодарю лично президента Байдена и обеих партий Конгресса. Сейчас, именно в Украине, на нашей земле, в нашем небе решается, сохранят ли свобода и цивилизованность – глобальное лидерство в этом веке.

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что это решается украинцами вместе с Америкой, Европой, а также со всеми союзниками и партнерами.

"Благодарю всех в мире, кто помогает! И, конечно, сегодня, как и всегда, я благодарю наших воинов. Всех, кто сейчас в бою ради Украины. Всех, кто на боевых задачах. На боевых постах", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил бойцов, которые воюют на:

Авдеевском и Шахтерском направлении,

у Бахмута и Марьинки,

в Луганской области и в Харьковской области,

в Запорожье и Херсонской области.

"Благодарю всех, кто держит силу нашей границы. Наши воюющие бригады. Наши бригады, которые готовы идти вперед. И наша разведка. Наши силы безопасности. На всех направлениях и на всех уровнях враг должен почувствовать, что Украина окрепла. Слава нашим героям ! Слава Украине!" – подытожил президент.