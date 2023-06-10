На некоторых уровнях в мире просто позорное безразличие к экоциду: новое обращение Зеленского

Силы обороны продолжают героически сдерживать нашествие российских оккупантов. Вечером 10 июня президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам.

Глава государства рассказал, что по состоянию на данный момент на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуировали уже более 3 тысяч человек. Однако, опять-таки, это лишь свободная территория, подконтрольная Украине, сообщает 24 Канал.

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Президент провел переговоры с премьер-министром Канады

Зеленский рассказал, что сегодня провел переговоры с приехавшим в Киев премьером Канады Джастином Трюдо. В частности, говорили об оружии и снарядах.

Есть оборонительный пакет, в том числе важный 155 калибр. Коалиция современных истребителей и тренировки наших пилотов – есть очевидный прогресс. Движение в НАТО – в этом тоже есть результат. Я благодарен и лично господину премьер-министру, и всем канадцам за неизменную и однозначную поддержку нашей свободы,

– заявил президент.

Также в ходе переговоров подробно обсудили последствия российского теракта на Каховской ГЭС.

"Канада среди тех, кто может помочь нам восстановиться после этой катастрофы. Понимаем друг друга в шагах, которые нужны. И нужны очень оперативно. Конечно, мы не останемся в стороне и той стихии, через которую сейчас проходит Канада. Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери и угроза людям", – отметил украинский лидер.

По его словам, Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи.

"Наш украинский смысл для международных отношений заключается именно в том, что мы должны заботиться друг о друге всегда, когда необходима поддержка. И реально помогать. Уверен, это станет глобальными принципами. Взаимное действие, взаимная поддержка, взаимная сила", – подчеркнул глава государства.

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Эвакуировали уже 3 тысячи человек

Зеленский заявил, что сейчас, к сожалению, на некоторых уровнях в мире просто позорное безразличие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС. Террористы просто подпитываются слабостью мира, а его безразличие их поощряет, ведь:

международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже через неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию,

некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, осуждающими это очередное российское преступление войны.

И это мы должны преодолеть. И преодолеем. Жмем и побуждаем, чтобы все же международные организации, международная поддержка была на той части Херсонщины, где сейчас оккупанты. По состоянию на данный момент на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуировано уже более 3 тысяч человек. Но опять-таки – это только свободная территория, подконтрольная нам,

– сообщил украинский лидер.

Он добавил, что на оккупированной территории только на некоторых участках удается помочь людям – российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было больше.

"Российские обстрелы продолжаются – даже эвакуационных точек. Никакой реальной помощи людям в затопленных районах – не ради пропаганды, а ради людей – Россия не предоставляет… За все это должна быть отдельная справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства", – подчеркнул глава государства.

По его словам, международные организации должны работать там, где украинцы еще не деоккупировали свои территории.

"Каждая жизнь важна – вся Херсонщина, весь юг. Каждый город и село. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы помощь пришла всем нашим людям", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил:

каждого украинского спасателя, военного, полицейского, местные общины и международные организации, которые сейчас действуют в Херсонской и Николаевской областях,

всех волонтеров – каждого и каждую, кто помогает спасать в зоне катастрофы и людей, и животных, и жизнь в целом,

журналистов, которые распространяют правду и рассказывают миру истории пострадавших людей,

всех, кто помогает людям после ударов российских ракет и иранских "Шахедов".

"Одесса… Мои соболезнования родным тех, чьи жизни были унесены минувшей ночью российским террором… Более 20 раненых. Всем оказывается помощь", – отметил Зеленский.

Также, как и каждый день, он поблагодарил украинских воинов – каждого и каждую, кто:

на передовой, на позициях, на боевых постах и на боевых задачах,

уничтожает врага на земле и защищает небо Украины.

"Благодарю всех, кто держит позиции и кто продвигается вперед. "Хортица", "Таврия" – спасибо каждому нашему герою! Максимум усилий, чтобы быстрее вернуть мир всему нашему государству, каждому городу, каждому селу, каждому уголку Украины. Слава Украине!" – подытожил глава государства.