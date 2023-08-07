Террористический обстрел Покровска и возвращение бойцов домой: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны продолжают защищать государство от российских оккупантов. Поздним вечером 7 августа президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства отметил, что сегодня есть важный результат у команды, занимающейся обменами. Еще 22 защитника вернулись в Украину, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты атаковали Покровск

Зеленский рассказал, что в Покровске продолжается спасательная операция на месте очередного вражеского обстрела.

Сейчас идет спасательная операция в Покровске Донецкой области. После российских ракетных ударов. Ракеты "Искандер" против обычных жилых домов. Все наши службы трудятся на месте. К сожалению, есть жертвы. Есть раненые, погибшие. Мои соболезнования родным и близким,

– отметил украинский лидер.

По его словам, от повторного ракетного удара, к сожалению, есть погибший среди сотрудников ГСЧС – полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"Вечная память… И хочу отдельно отметить сегодня спасателей. Наших работников ГСЧС. Тех, кто в разных городах Украины работает ради жизни. Ради того, чтобы российский террор проигрывал, потому что жизнь спасается", – заметил президент.

Он отметил:

работников ГСЧС Херсонской области: сержант службы гражданской защиты Виталий Мурзенко и лейтенант службы гражданской защиты Владимир Явтушенко;

работников ГСЧС Харьковщины: мастер-сержант службы гражданской защиты Сергей Гладкий и полковник службы гражданской защиты Андрей Соляников;

работников ГСЧС Днепропетровщины: сержант службы гражданской защиты Константин Потурайко и капитан службы гражданской защиты Виталий Денисенко.

"Все неоднократно принимали участие – непосредственное участие – в ликвидации последствий ударов террористов, в спасении жизни наших людей. И, конечно, все работники ГСЧС Донецкой и Луганской областей, Запорожья, Одесчины. Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины!" – подчеркнул глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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22 защитника вернулись в Украину

Президент рассказал, что сегодня есть важный результат у украинской команды, занимающейся обменами.

Еще 22 парня дома, в Украине. 20 из них – солдаты и сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных сил. Среди них раненые. Попали в плен на разных направлениях фронта. Но сейчас дома. И сделаем все, чтобы вернуть в Украину всех наших людей, сейчас находящихся в российской неволе,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что Украина помнит обо всех и ищет каждого, кто находится в списке без вести пропавших.

"К счастью, удается возвращать наших. И важно, что это – общая задача. Задача и организующих обмены: Ермак, Буданов, Малюк, Клименко. Спасибо, ребята! И задачи тех, кто пополняет для нашего государства обменный фонд", – отметил украинский лидер.

По его словам, каждый, кто берет оккупантов в плен на фронте и кто активен на передовой, ускоряет свободу для украинцев. И важно об этом помнить.

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Глава государства отметил военных

В этот день Зеленский начал с селекторного совещания.

Прежде всего, военные. Доклад по ситуации на фронте – нашим наступательным действиям, возможностям нашего движения и динамике движения. Докладывал Главком. Конечно, были отчеты о поставках снарядов и техники, о нашем производстве оружия. Министерство обороны, Минстратегпром,

– сообщил президент.

По его словам, объемы постоянно наращивают – и в снабжении, и в производстве.

"И постоянно убираем бюрократию, делаем более гибкими регуляции. Наш оборонно-промышленный комплекс выйдет на тот уровень, который нужен государству. Украина имеет эту силу. И я благодарю за эту силу всех, кто работает сейчас именно над украинским производством!" – подчеркнул украинский лидер.

Он также отметил военных, воюющих на Бахмутском направлении:

3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады,

штурмовая бригада Национальной полиции "Лють",

92-я отдельная механизированная бригада.

"Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины!" – подчеркнул глава государства.

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Победа Украины уберет российскую оккупацию

Зеленский заметил, что 7 августа каждый год мир вспоминает агрессию России против Грузии.

Уже 15 лет прошло. Российская оккупация остается – эта рана на теле Грузинского государства остается. Много слов уже сказано о том, что если бы мир был более решителен тогда, в 2008 году, то многое было бы иначе,

– заявил президент.

По его словам, уже тогда Россия должна была понять, что за агрессию больше всех платит агрессор.

"Точно должна понять это сейчас. Когда Украина победит в этой войне, это не только остановит расширение российских агрессивных аппетитов, не только спасет другие народы от того, что мы переживаем – и Украина, и Грузия, и Молдова. Наша победа вернет нормальность всем – уберет российскую оккупацию", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что украинцы солидарны с народом Грузии, и поблагодарил всех грузин, которые вместе с нами защищают свободу.

"А особенно тем, кто сражается в составе сил обороны и безопасности Украины! Свобода победит, Грузия победит, Украина победит! Слава Украине!" – подытожил глава государства.