Террористический удар по Запорожью и усиление ПВО: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны уже 532 дня отражают российское нашествие. Поздним вечером 9 августа президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства отметил, что сегодня состоялись длительные и очень подробные, важные совещания с военными. В частности, Ставка, сообщает 24 Канал.

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Президент провел совещания с военными

Зеленский отметил, что заседание Ставки состоялось в особом формате – на нем присутствовало только узкий круг, только ключевые лица.

Разбирали текущую ситуацию на передовой, по основным направлениям наших наступательных действий. То, что удается. То, что нуждается в усилении. То, что мы планируем в ближайшее время. Были доклады Главкома, командующих, непосредственно занимающихся восточными и южными направлениями, а также доклад руководителя ГУР,

– отметил украинский лидер.

Отдельно после этого состоялась также особая коммуникация украинских командующих, руководителя Офиса Президента и международников с партнерами по обеспечению воинов сил обороны боеприпасами и техникой.

"Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", – подчеркнул глава государства.

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Россия ударила по Запорожью

Зеленский отметил, что сегодня хорошая новость от Германии – именно то, о чем он договорился с канцлером Олафом Шольцем.

Имеются дополнительные установки "Петриот". Спасибо, Олаф, тебе, – это нужно для защиты наших людей от российского террора. Спасибо Германии, господину канцлеру лично за выполнение этой договоренности – это точно спасет тысячи жизней наших людей,

– заявил президент.

Он добавил, что это точно приблизит к созданию полноценного воздушного щита для Украины и поможет людям, городам и селам.

"Сегодня российские террористы снова ударили по Запорожью – попадания по обычной застройке, повреждена церковь, жилой дом… По сей день известно о том, что есть погибшие… К сожалению, ранены. Мои соболезнования родным и близким, кто потерял своих близких людей", – заявил глава государства.

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F-16 будут в украинском небе

Украинский лидер отметил, что ежедневно, еженедельно идет работа ради того, чтобы у украинских защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним.

Завтра я продолжу работу, максимально стараюсь, чтобы дать большую защиту неба. На всю нашу территорию требуется гораздо больше систем ПВО, чем сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это "гораздо больше" в конкретные возможности наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад,

– отметил Зеленский.

По его словам, готовится и больше конкретики по поводу современных истребителей для наших воинов. Президент не сомневается, что F-16 будут в украинском в небе.

"Я благодарю всех, кто помогает нам защищать людей от террора России! Спасибо всем, кто с нами стремится к полному освобождению украинской земли от оккупанта! Конечно, спасибо каждому нашему солдату, каждому сержанту, офицеру, генералу, которые дают Украине такие нужные результаты на фронте !" – подчеркнул глава государства.

Сегодня он особенно поблагодарил 35-ю отдельную бригаду морской пехоты и 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду.

"Вы просто молодцы, воины! Слава всем, кто сражается ради Украины, ради каждого из нас, ради каждой из нас! Слава всем, кто спасает жизнь! Слава Украине!" – подытожил Верховный главнокомандующий.