Наращивание производства дронов и новые оборонные пакеты: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны продолжают героически отражать атаки российских захватчиков. Вечером 16 августа президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что провел сегодня заседание Ставки. В частности, на нем обсуждали фронт, сообщает 24 Канал.

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки обсуждали:

фронтовые вопросы, которые важны сейчас,

оборонные вопросы, которые важны стратегически.

Кроме того, командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях.

Главком и Министерство обороны – разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей, – отметил президент.

По его словам, в каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы и военной противовоздушной обороне.

"Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что дроны – это:

"глаза" и защита на передовой – разной дальности и целей,

гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками.

"Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", – отметил глава государства.

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Глава государства отметил военных и спасателей

Также президент провел длительное совещание по украинской международной активности во второй половине августа.

Новые пакеты обороны. Новые политические решения для Украины. Поддержка для нашего государства и для людей. Этот август должен быть урожайным для Украины – это задача для всей команды нашего государства, для каждого и каждого, кто работает ради успеха Украины,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что сегодня есть за что особо отметить украинских воинов:

80 отдельная бригада ДШВ – за образцовую силу под Бахмутом, которой можно только гордиться.

Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють" – за успешность.

23 отдельная механизированная бригада, морпехов 35-й и 36-й бригад, артиллеристов 44-й бригады – за очень хорошие результаты для Украины.

"Молодцы, воины! Ни дня не убавляйте своей мощи!" – подчеркнул украинский лидер.

Отдельно он отметил украинских спасателей.

"Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Одесская область, наши порты. Везде, где в эти сутки и не только были российские удары. Очень важно, что наши люди помогают друг другу, заботятся о тех, кто пострадал, всегда и везде и при любых обстоятельств спасают жизнь", – заметил украинский лидер.

Он поблагодарил:

всех работников ГСЧС,

медиков и полицейских,

всех военных, которые помогают,

местные власти и волонтеров, которые работают ради людей и Украины.

"Каждое проявление помощи сейчас – это проявление нашей общей силы, это не только наша вера, а наша мощная уверенность, что Украина выстоит, пройдет все это и одержит победу", – считает президент.

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Россияне атакуют украинские порты

Зеленский рассказал, что минувшей ночью российские террористы снова целенаправленно ударили по украинским портам – по той инфраструктуре, которая вовлечена в обеспечение не украинской, а общей – мировой – продовольственной безопасности.

Только за один месяц, прошедший после попытки России уничтожить Черноморскую зерновую инициативу, это сегодня была уже седьмая, седьмая массированная российская атака. Порт Рени, порт Измаил, порт Южный, порт Одесса, порт Черноморск, Николаев – каждый российский удар по ним – это удар по мировым продовольственным ценам, это удар по социальной и политической стабильности в Африке, Азии,

– заявил президент.

Он добавил, что базовые вещи, которые дают каждому обществу нормальную жизнь – это еда на столах у семей.

"Ни один другой террорист в мире, кроме России, еще никогда так откровенно и намеренно не избивал по безопасности сразу стольких народов. Надо на это реагировать. Всем! Надо этому противодействовать – активно, именно общими усилиями!" – подчеркнул украинский лидер.

Он поблагодарил всех лидеров и государств, которые помогают Украине защищать себя, а значит, общую безопасность всех в мире.

"ПВО для Украины, оружие для наших воинов, санкционное, финансовое и политическое давление на Россию – это сейчас основные вещи, которые не кому-то одному, а всем в мире гарантируют безопасность и возвращение покоя. Слава нашим воинам! Слава нашему несокрушимому и сильному народу! Слава Украине!" – подытожил глава государства.