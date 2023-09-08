Санкционное наступление должно возобновиться, – в обращении Зеленский прокомментировал паузу

Силы обороны продолжают отражать российское нашествие. Вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня был очень активный день. Было много международной коммуникации, ведь Украину должны слышать и понимать в мире.

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Президент рассказал о международной коммуникации

Зеленский заметил, что общие эмоции – это всегда большой источник для большей поддержки.

Саммит Ялтинской европейской стратегии – разные встречи, интервью. Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Ориентиры на ближайшее время,

– заметил украинский лидер.

Он добавил, что видит сейчас слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров и слишком активные попытки России обойти санкции.

"Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя. И защитит! И тем более должен избегать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы", – подчеркнул президент.

Он назвал три приоритета:

дальнейшие санкции против энергосектора России,

реальные ограничения поставки террористам чипов и в целом микроэлектроники,

дальнейшее блокирование российского финансового сектора.

"Это санкционное наступление мира должно восстановиться", – считает глава государства.

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Глава государства разместил шевроны бригад в своем кабинете

Зеленский рассказал, что накануне Дня спорта встретился с сообществом украинских спортсменов – тех, кто приносит уважение мира для Украины, заслуживает аплодисменты на аренах для нашего флага.

Также он провел сегодня и важное подготовительное совещание относительно международного мероприятия, которое планируется на этот сентябрь.

Детали – чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет. И еще одно. Шевроны. Ребята, наши бригады, которые я посещал недавно в Донецкой области, в Запорожской – ваши шевроны уже здесь, в кабинете, на досках,

– заметил президент

Он добавил, что гордится каждой нашей бригадой и воином.

"Слава всем, кто бьется ради нашего государства! Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради украинской силы! И всех, кто помогает нашим людям преодолевать это время, преодолевать последствия российского террора. Обязательно победим! Слава Украине!" – подытожил глава государства.