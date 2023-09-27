Вражеские обстрелы Херсона с особой жестокостью и усиление Украины: новое обращение Зеленского

Украинские защитники продолжают героически отражать вражеское нашествие. Поздним вечером 27 сентября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства рассказал, что провел сегодня несколько подготовительных совещаний, сообщает 24 канал. По его словам, этот день был длинным и насыщенным.

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Россия обстреливает Херсон с особой жестокостью

Президент рассказал, что провел утренний селектор – доклады военных, СБУ, МВД. В частности, по поводу российских обстрелов и ликвидации их последствий.

Отдельное внимание – Херсону, Херсонщине. Эти дни Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области. Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких!

– заявил глава государства.

Он поблагодарил каждого и каждую, кто работает и на Херсонщине, и во всех других регионах, которые подвергаются подобным ударам, – Харьковщине, Донетчине, Запорожье, северных областях.

"Чрезвычайно важно, чтобы при всем были и спасители, и спасение. Когда они есть, когда жизнь спасаются, террор не победит. Я благодарю всех врачей и работников ГСЧС, всех волонтеров, полицейских, всех коммунальщиков, энергетиков, местные власти и каждого, кто помогает. Я благодарю за сохранение жизней наших людей и за восстановление жизненных условий!" – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что есть отдельное поручение военным. Также будут отдельные поручения всем, кто занимается международным направлением – нашим воинам нужно больше инструментов, чтобы уничтожать и российские ракеты, и "Шахеды" и другие ударные дроны, и российскую авиацию.

"И я благодарен всем в мире, кто уже помогает и готов увеличить помощь нашему государству именно такими средствами, которые способны обеспечить больше защиты от российского террора", – отметил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Марк Стронг стал послом United24

Зеленский принял сегодня верительные грамоты от послов – 7 послов, начинающих работать в Украине от:

Великобритании,

Франции,

Эстонии,

Канады,

Венгрии,

Словении,

Европейского союза.

Пообщался со всеми. Они настроены на максимально продуктивную работу с Украиной и уверены: именно такая работа нужна сейчас всем нам, всем в мире, кто стремится приблизить завершение войны. Приблизить нашу общую победу,

– отметил президент.

Он рассказал и о новом посоле фандрейзинговой платформы United24. Им стал британский актер Марк Стронг.

"Мы говорили сегодня, и я поблагодарил за решение Марка работать по направлению "Образование и наука". Его целью будет сбор средств на восстановление украинских школ. Наша задача – дать всем украинским детям возможность учиться в школе, а не дистанционно там и тогда, где и когда это, конечно, позволяют условия безопасности", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что благодаря United24 уже собрали более 470 миллионов долларов. Почти полмиллиарда благотворительных взносов из более чем 110 стран мира.

"Разные страны, разный уровень взносов. Это и люди помогают – обычные люди и компании. Я благодарю всех!" – подчеркнул глава государства.

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Главная цель – победа Украины

Также Зеленский сегодня провел несколько подготовительных совещаний. Еще в этом месяце запланированы мощные меры по усилению государства. Кроме того, началась работа над содержательным наполнением октября и ноября.

Украина будет сильнее. У Украины будет больше возможностей для своей защиты. Что бы ни происходило в мире, какими бы ни были внешние условия, мы с вами должны помнить: только наши условия, только наше внутреннее отношение к Украине, к свободе, к нашим целям определяет то, когда мы достигнем нашей цели. Главной цели – победы Украины,

– заявил президент.

Он добавил, что у силы для Украины нет альтернатив.

"И каждый, кто усиливает государство, каждый и каждая, кто становится крепче, и все, кто помогает бороться с врагом и получать для Украины результаты, – все приближают нашу цель. Слава нашим воинам! Слава нашему несокрушимому народу! Слава Украине!" – подытожил глава государства.