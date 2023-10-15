Вражеских ударов станет больше, – в обращении Зеленский сказал, как будут защищать энергетику

Украинские защитники продолжают защищать наше государство. Вечером 15 октября президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства сообщил, что весь день энергетики и спасатели очень активно работают в Херсонской области, а также в Донецкой области. Они ликвидируют последствия ударов по энергообъектам, сообщает 24 канал.

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Россияне начали бить по энергообъектам

Президент рассказал, что в Херсоне сегодня были отключения из-за российских бомб. Украинские ремонтные бригады делают все возможное, и на сегодня в городе возобновлены поставки электричества и почти во всех районах есть водоснабжение, кроме 10 домов в Таврическом микрорайоне.

Относительно этих домов ремонтные работы должны завершиться завтра в первой половине дня. Должны осознавать, что таких российских ударов с приближением зимы станет больше – по объектам генерации, по сети. К этому нужно быть готовым. Мы максимально усилим ПВО – так, как это реально в существующих условиях,

– заявил Зеленский.

По его словам, это даже более чем реально. Украина договаривается с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись.

"Но, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи. Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину. Так же как на поле боя, во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими", – подчеркнул украинский лидер.