Критически важные оборонные контракты выполняются, а ПВО усиливается, – Зеленский

О чем говорил президент в 710 день войны – читайте на сайте 24 Канала.

В традиционном вечернем обращении Зеленский сосредоточился на помощи от партнеров, а также упомянул о награждении бойцов ГУР.

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Мир бок о бок с Украиной

Продолжается работа с командами европейских государств по усилению Украины, новым оборонным пакетам, новым решениям по безопасности. На этой неделе есть новые решения о поддержке нашего государства от Германии, от Нидерландов. Люксембург присоединился к нашей авиационной коалиции. Литва – есть новый пакет. С министром иностранных дел Канады обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Выполняются оборонные контракты, которые для нас критически важны. Есть усиление ПВО,

– рассказал Зеленский.

По словам президента, важно помнить: да, Россия начала войну на украинском фронте, "но ее мишенью является не только наше государство, не только наша независимость". Свободный мир должен быть консолидированным, и это единство крайне важно сохранять. Следует "делать все возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражение России", ведь "другого Москва не понимает".

Украина продолжает работать с партнерами. Эта работа касается и новых санкций против России, и блокировки российских схем обхода санкций. Максимально активно работают относительно возможной конфискации российских активов, ранее они были рассредоточены в разных юрисдикциях.

Премьер доложил о состоянии энергетики

После ударов россиян продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах. Из-за вражеских атак там были отключения электричества. В Днепропетровскую область поехал глава Укрэнерго, а премьер-министр Денис Шмыгаль доложил президенту относительно восстановительных работ и защиты объектов энергетики.

Героев отметили наградами

Отметил сегодня воинов ГУР государственными наградами. Именно тех ребят, которые обеспечили очередной успех для Украины – затопление российского военного корабля в озере Донузлав в нашем Крыму. Эффектный поступок. Но и эффективный, и чрезвычайно полезный: чем меньше в Черном море российского флота, тем больше безопасности и в регионе, и в целом в мире,

– отметил Зеленский.

Также президент рассказал, что продолжил нашу новую традицию уважения ко всем Героям Украины. В частности, он вручил сертификаты на квартиры воинам, отмеченным орденом "Золотая Звезда", и родным Героев.

"Еще 30 семей. Воинов, которые боролись против оккупантов и после 2014 года, и в этой войне. Каждая история каждого Героя заслуживает того, чтобы украинцы всегда помнили и уважали храбрость наших воинов", – подчеркнул президент.