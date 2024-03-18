Должны выйти на максимальное оборонное производство за все время независимости, – Зеленский

Во время традиционного обращения Владимир Зеленский рассказал о Ставке и Фонде помощи Украине. О чем говорил президент – читайте на 24 канале.

Темами обращения стали ситуация на фронте и оборонное производство. Также президент упомянул о визите сенатора Линдси Грэма в Киев.

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В 2024 году оборонное производство станет максимальным с 1991 года

Провел Ставку. Был доклад Главкома по основным направлениям действий. Купянское направление, наши направления в Донецкой области, южные направления. Анализ динамики по боеприпасам – логистика в армии стала ощутимо эффективнее. Были доклады Министерства обороны и Минстратегпрома по контрактам на поставку оружия и снарядов как от стран-партнеров, так и от собственного производства. На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И ежегодно неизменно будем добавлять этого нашего потенциала – очевидная стратегическая перспектива Украины. Благодарен всем, кто работает ради этого, отдавая все собственные силы, и всем, кто реально помогает, – каждому лидеру, каждому государству, каждой компании мира, которые с Украиной. Был также на Ставке доклад правительства по строительству фортификаций – все ресурсы обеспечены.