Каким количеством вооружения россияне атаковали Украину на неделе: Зеленский ответил в обращении

Владимир Зеленский 24 марта записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем он рассказал, сколько ракет, "Шахедов" и бомб россияне выпустили по Украине только за эту неделю.

Кроме этого, президент не обошел вниманием тяжелую ситуацию с энергоснабжением в Харькове. Он выразил благодарность всем, кто работает над возвращением света в дома украинцев.

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Зеленский об атаках России

Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что воздушный щит Украины требует значительного усиления. По его словам, сейчас идет работа над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и защитить украинцев от террора. Однако даже по состоянию на сейчас ВСУ сбивают значительную часть целей.

За эту неделю, с понедельника и до сегодня, российские террористы применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "Шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что не было и дня, когда Россия воздержалась от террора. В то же время Украина делает все возможное, чтобы оккупант почувствовал справедливый ответ на это.

Благодарность за работу

Владимир Зеленский особо отметил защитников, которые уничтожают логистику на оккупированной территории, а также очищают Крым и Черное море от присутствия оккупанта. Он отметил, что это действительно сложная задача.

И, конечно, хочу отдельно отметить сегодня все элементы наших Сил обороны и безопасности Украины, которые "минусуют" российский потенциал войны. Чем меньше путинская система заработает денег, чем сильнее будут санкции против нее и физическое уничтожение российского потенциала войны, тем быстрее Украина, наша Европа и весь мир снова почувствуют спокойствие,

– сказал он.

Также президент поблагодарил тех, кто работает над восстановлением энергоснабжения – в частности в Харькове. Он отметил, что ситуация там сложная. Более 200 тысяч абонентов в городе без стабильного электроснабжения – там действуют довольно жесткие графики по электричеству. В то же время в другие регионы свет удалось вернуть.

Помощь Украине

Владимир Зеленский также отметил, что эта неделя дала много результатов в отношениях с партнерами. В частности, Евросоюз принял решение о Фонде помощи Украине объемом 5 миллиардов евро. Однако на этом не все.

Есть также и новый транш макрофина от Евросоюза – 4,5 миллиарда евро. МВФ – есть решение о новом транше, почти 900 миллионов долларов. Канада – есть 2 миллиарда канадских долларов макрофина, прямой бюджетной поддержки,

– сказал украинский лидер.

Кроме финансовой поддержки есть важные решения по оборонным пакетам – это артиллерия, дроны, бронетехника. Зеленский перед записью обращения говорил премьер-министром Испании Санчесом. Была затронута тема потребности в новых средствах ПВО. Также лидеры обсудили сотрудничество стран на двустороннем уровне и в европейских институтах. Президент Украины поблагодарил Испанию за неизменную поддержку.