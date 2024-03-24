Окрім цього, президент не оминув увагою важку ситуацію з енергопостачанням у Харкові. Він висловив вдячність всім, хто працює над повернення світла у домівки українців.

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Зеленський про атаки Росії

Володимир Зеленський у вечірньому звернення зазначив, що повітряний щит України потребує значного посилення. За його словами, наразі йде робота над цим з усіма партнерами, чиї рішення можуть змінити характер цієї війни й захистити українців від терору. Однак навіть станом на зараз ЗСУ збивають значну частину цілей.

За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "Шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив, що не було й дня, коли Росія утрималася від терору. Водночас Україна робить все можливе, аби окупант відчув справедливу відповідь на це.

Вдячність за роботу

Володимир Зеленський особливо відзначив оборонців, які знищують логістику на окупованій території, а також очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта. Він наголосив, що це справді складне завдання.

І, звичайно, хочу окремо відзначити сьогодні всі елементи наших Сил оборони та безпеки України, які "мінусують" російський потенціал війни. Що менше путінська система заробить грошей, що сильнішими будуть санкції проти неї та фізичне знищення російського потенціалу війни, то швидше Україна, наша Європа та весь світ знову відчують спокій,

– сказав він.

Також президент подякував тим, хто працює над відновленням енергопостачання – зокрема у Харкові. Він наголосив, що ситуація там складна. Понад 200 тисяч абонентів у місті без стабільного електропостачання – там діють доволі жорсткі графіки щодо електрики. Водночас в інші регіони світло вдалося повернути.

Допомога Україні

Володимир Зеленський також зазначив, що цей тиждень дав багато результатів у відносинах із партнерами. Зокрема, Євросоюз ухвалив рішення про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Однак на цьому не все.

Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу – 4,5 мільярда євро. МВФ – є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада – є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки,

– сказав український лідер.

Окрім фінансової підтримки є важливі рішення щодо оборонних пакетів – це артилерія, дрони, бронетехніка. Зеленський перед записом звернення говорив прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. Була порушена тема потреби в нових засобах ППО. Також лідери обговорили співпрацю країн на двосторонньому рівні та у європейських інституціях. Президент України подякував Іспанії за незмінну підтримку.