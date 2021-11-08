Зеленский обсудил с Дудой ситуацию на польско-белорусской границе и "Северный поток-2"

Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Президенты Украины и Польши обменялись мнениями о сложной ситуации на польско-белорусской границе.

Во время разговора Зеленский и Дуда обсудили другие не менее важные вопросы.

Важно Ситуация с мигрантами: Польша закрывает пункт пропуска, в ЕС говорят о санкциях против Беларуси

Обострение ситуации на белорусско-польской границе

Украинский президент рассказал о ситуации безопасности на украинско-белорусской границе. А также поделился теми мерами, которые осуществляет наша страна для защиты от наплыва нелегальных мигрантов. Заметим, что ситуация на границе между Польшей и Беларусью остается крайне напряженной.

С чего все началось

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси двинулась к границе с Польшей.

По информации главы Службы охраны госграницы Польши, на границе находятся от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.

С другой стороны границу охраняют 12 тысяч польских военных.

Запуск "Северного потока-2"

Особое внимание лидеры Украины и Польши уделили координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток-2". Собеседники были единодушны в оценках российского трубопровода прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту.

Это – в интересах энергетической безопасности Европы в целом,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавим, что в "Газпроме" убеждают, что уже завершили строительство газопровода "Северный поток-2". Проект якобы готов к запуску. Однако его не могут запустить просто так. Перед этим газопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. Прежде всего, он должен соответствовать правилам Третьего энергопакета, цель которого – открытые газовые и энергетические рынки.

Интересно Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока-2"

Также Зеленский и Дуда говорили о:

перспективных проектах сотрудничества в энергетической сфере, в частности по налаживанию альтернативных путей поставки газа;

развитии ситуации безопасности на востоке нашего государства;

обеспечении свободы передвижения в действующих сложных эпидемических условиях. Зеленский выразил убеждение, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Польшу.

Глава Украинского государства отдельно поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков. Лидеры договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений, – 30-летию признания Польшей независимости Украины, установлению дипломатических отношений и подписанию Договора о дружбе и сотрудничестве.