Зеленский обсудил с Макроном антивоенную коалицию
Источник:твитер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский поддерживает контакт с французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики снова созвонились в 22-й день войны в Украине.
Наш президент сообщил об этом на своей странице в твитере. Соответствующее сообщение он опубликовал 17 марта около 22:00.
Ранее Говорили больше часа: Шольц и Макрон провели новый разговор с Путиным по поводу войны в Украине
О чем общались Макрон и Зеленский
Зеленский пояснил, что продолжил диалог с Макроном и обсудил с ним поддержку украинского народа в борьбе против российской агрессии. Говорится, в частности, об оборонной сфере.
Отдельное внимание – продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию,
– подчеркнул Зеленский.
Макрон не исключает большой войны в Европе
Французский лидер призвал мир готовиться к масштабному вооруженному конфликту в Европе. "Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте", – подчеркнул политик и добавил, что сейчас важно инвестировать именно в вооруженные силы.
Что говорил Макрон о вероятности большой войны: видео