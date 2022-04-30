Зеленский обсудил с президентом Швейцарии подготовку к Конференции по восстановлению Украины
Источник:твиттер Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в швейцарском городе Лугано 4 – 5 июля.
Об этом глава государства Владимир Зеленский рассказал в своем твиттере, отметив, что вопрос "восстановления" Украины является приоритетным для Швейцарии.
Читайте также Зеленский по телефону рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе
О чем говорили лидеры стран
Провел переговоры с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом. Отметил гуманитарную помощь со стороны Швейцарии,
– отметил Зеленский.
Кроме того, лидеры государств обсудили подготовку к Конференции по восстановлению Украины и посредническую роль Швейцарии по предоставлению консульских услуг украинцам в России.
Швейцария на фоне вторжения России на территорию Украины: главное
- Напомним, что 12 апреля во время телефонного разговора премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Швейцарии Игнацио Кассис договорились возобновить работу над Международной конференцией по реформе в Украине и провести Конференцию по вопросам восстановления Украины.
- Кроме того, нейтральная ранее Швейцария ввела против России все санкции, которые ввел Евросоюз.
- К тому же, президент Швейцарии Игнацио Кассис предложил, чтобы страна выступила посредником в переговорах России и Украины.
Обратите внимание – Зеленский поздравил и наградил пограничников: смотрите видео