Зеленский обсудил с президентом Швейцарии подготовку к Конференции по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в швейцарском городе Лугано 4 – 5 июля.

Об этом глава государства Владимир Зеленский рассказал в своем твиттере, отметив, что вопрос "восстановления" Украины является приоритетным для Швейцарии.

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